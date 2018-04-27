警民合作共同阻詐 新北2個月攔阻詐騙580萬

2018年04月27日 21:09 中時 葉書宏

新北市政府107年4月份治安會報，市長朱立倫與攔阻有功人員合影。（葉書宏翻攝）

新北市政府107年4月份治安會報，市長朱立倫與攔阻有功人員合影。（葉書宏翻攝）

新北市政府為防堵詐騙集團，守護民眾財產安全，與轄內金融機構、超商及物流業者皆保持良好聯繫，亦建立防詐LINE群組，當遇有轄內民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提領款時，即啟動通報機制，由轄區警方迅速到場了解，即時攔阻民眾被害款項。

經統計107年3至4月份，新北轄內透過金融機構關懷提問及通報警方到場，攔阻詐騙金額共計580萬餘元，顯見警民合作成果，市長朱立倫特於107年4月份新北市政府治安會報中親自頒發獎牌及獎金，表揚有功人員義行。

受獎人員計有中華郵政、中國信託、匯豐銀行及台北富邦等行員及業者，協助警方通報攔阻詐騙及查緝詐騙車手。經分析近來民眾易遭詐騙手法多為猜猜我是誰、假冒公務人員欲監管帳戶及假稱外國軍官交友詐騙等類型，被害民眾常見徵候如下：

1.神情緊張異常，談話欲言又止（吞吞吐吐）、陳述事項前後不連貫，向外（周遭）張望。

2.手機一直使用或不斷關注訊息：歹徒會以手機指揮控制受騙民眾依其指令行事，使民眾無法中途報案求證。

3.有狀似親人的年輕人（車手大多為20歲以下）陪同：歹徒有時會佯裝受騙民眾之親人稱呼「阿公、阿嬤」等，陪同至銀行提款藉以監督受害民眾。

4.銀行門外、旁側有陌生人監看提款人行動且左顧右盼行蹤可疑：歹徒佯裝檢警單位派來的書記官以接收並監管民眾銀行存款為由，在銀行外或附近等待、監看提領民眾，並觀察有無巡邏員警到場詢問查證，以便隨時逃離現場。

新北市政府警察局提醒，接獲可疑來電時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，立即掛斷可疑電話，撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，切勿聽從歹徒話術或指令前往銀行或ATM進行提匯款，避免鉅額財產損失，新北警方亦將持續秉持警民合作精神，站在防詐的第一陣線，擔任民眾財產的守門員。

(中時 )