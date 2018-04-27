慰勞辛勤清潔隊員 台南市勞動節前夕包粽送祝福

台南市環保義工一個上午就包了好幾千個粽子。(曹婷婷攝)

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台南市環保義工一個上午就包了好幾千個粽子，分贈到各區清潔隊。(曹婷婷攝)

51勞動節前夕，台南市政府環保局提前慶祝，27日在六甲官田區清潔隊包粽子分贈全體清潔隊員，慰勞一年來的辛勞。官田區隆本里長覃業勛一早就帶領環保義工到清潔隊分配工作，與清潔隊員、眷屬通力合作，包了數千多個粽子分送至各區清潔隊，每人獲贈2顆棕子，隊員大讚好吃又窩心。

環保局長林健三今天也到六甲官田區清潔隊向全體隊員賀節，他表示，台南市環保義工多才多藝，除了平常幫忙維護環境，現場來了許多包粽子的高手，一個上午就包了好幾千個粽子，個個手藝超群。

環保局說，去年尼莎及海棠風災過後，各區清潔隊員投入災後重建，迅速恢復市容環境；今年初0206花蓮震災，清潔隊秉持人溺已溺精神，選派清潔隊員帶著機具前往花蓮支援，幫忙災後復原及廢棄物清理工作。南區清潔隊員梁坤財任職20餘年，工作態度積極認真，負責盡職。不僅展現敬業樂群精神，更發想創新清理方式，提高清除海灘蚵架及垃圾的效率，今年獲選為台南市模範勞工，是環保局清潔隊之光。

六甲區長蔡秀琴、官田區長顏能通也帶來伴手禮慰勞包粽子的志義工及清潔隊員，感謝環保局清潔隊員全力協助區公所維護環境，提升居民生活環境品質。

(中時 )

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