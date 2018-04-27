辜汪會談25週年 劉結一：堅持九二共識 兩會商談就能展開

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旺報

今天是「辜汪會談」25週年，大陸國台辦主任劉結一表示，「辜汪會談」25年的歷程證明了堅持「九二共識」的重要意義，並再度強調「堅持九二共識，兩會商談就能夠順利開展」。

大陸央視新聞客戶端27日報導，大陸海協會第4屆理事會第一次會議27日上午在北京召開；劉結一說，1993年4月，海協會與台灣海基會在達成各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的「九二共識」基礎上，舉行了著名的辜汪會談，開啟了兩岸高層接觸對話和平等協商的先河，體現了以對話取代對抗，以協商促進合作的精神，彰顯了「九二共識」作為兩岸協商基礎的重要地位，邁出了兩岸關係歷史性重要一步。

他表示，回首最近5年的兩岸關係，從2013年到2016年間，兩會在「九二共識」基礎上，舉行3次兩會領導人會談，簽署5項協議，解決了一批兩岸同胞迫切關心的經濟、社會、民生等問題。然而，2016年5月以後，民進黨當局拒不承認「九二共識」，破壞兩岸關係的政治基礎，致使兩會協商聯繫機制中斷。

劉結一說，辜汪會談以來，兩會商談屢經曲折，幾度中斷。25年的歷程證明了堅持「九二共識」的重要意義，「堅持九二共識，兩會商談就能夠順利開展，兩岸關係就能改善、發展，否則兩會商談就沒有政治基礎，兩岸關係就面臨挑戰。」

劉結一還表示，大陸方面完全有信心、有能力主導兩岸關係，管控台海形勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

(旺報 )

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