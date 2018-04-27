小龍女爆粗求助 吳綺莉開罵女兒女友米蟲

2018年04月27日 21:21 中時電子報 蔡曉婷

小龍女與女友求助影片。（影音／取自 Youtube）

成龍19年前與吳綺莉婚外情所生女兒「小龍女」吳卓林去年底和網紅女友Andi私奔到加拿大，近日網上曝光一段監視器影片，可見吳卓林喃喃自語說：「我想找我爸」，疑似精神出狀況。港媒稍早則爆料，吳卓林早在24日上傳一段與女友自拍求助影片，還不時爆粗口，氣沒人幫忙、無家可歸，吳綺莉見此則開罵Andi已經是成年人了，為何不找工作，有如米蟲。

見吳卓林「找爸」影片，吳綺莉稍早回應媒體稱家門永遠為女兒敞開，希望吳卓林早日回來。傍晚香港《蘋果日報》爆出，吳卓林日前在Youtube分享一段影片，以「成龍的女兒（Jackie chans daughter）」自稱，吐露自己患有創傷後壓力症（PTSD），但有話想跟大家說，因此寫好了腳本，若說不好請大家見諒。

吳卓林和Andi在片中表示，自己幾個月來都無家可歸，Andi則說有人建議他們去庇護所，但他們知道若去任何公家機關會被強制分離，所以不想去，上臉書又沒人聽他們說，因此決定錄下這段影片，兩人曾去過一家慈善機構，令吳卓林忍不住飆粗口說「They don't give a sxxt」，又譙想害他們分開的人「fxxk us over」，並對女友告白「我愛她」，讓Andi在鏡頭前感動獻吻。

聽聞女兒在網上錄製求助影片，吳綺莉稍早氣罵Andi已是30歲的成年人，又是老師，卻沒有正面價值觀，又說自己在30歲時拼命默默工作，最後指責Andi遊手好閒帶壞女兒：「如果她人生沒什麼不舒服，為什麼不好好找工作」。

(中時電子報)