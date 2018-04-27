圖輯》金正恩夫婦出席歡迎晚宴　氣氛融洽

2018年04月27日 21:58 中時電子報 何宜玲

北韓領導人金正恩(中)和第一夫人李雪主(左)與南韓總統文在寅(右)，在晚宴上互碰酒杯致意。(圖/美聯社)

南韓總統文在寅27日下午在邊境板門店和平之家3樓舉行歡迎晚宴，款待北韓領導人金正恩及其夫人李雪主，雙方在隨行人員陪同下共進晚餐，用餐氣氛融洽、和諧。

據韓聯社報導，北韓方面共有26人出席晚宴，包括金正恩李雪主夫婦兩人，以及金正恩胞妹金與正、勞動黨中央委員會副委員會長金英哲和三池淵管弦樂團團長玄松月等人。

由左至右：北韓第一夫人李雪主、北韓領導人金正恩、南韓總統文在寅、南韓第一夫人金正淑在晚宴上舉起酒杯，互相致意。(圖/路透)

金正恩夫婦抵達南韓板門店。(圖/路透)

南北韓第一夫人優雅現身晚宴會上。(圖/路透)

由左至右：北韓第一夫人李雪主、北韓領導人金正恩、南韓總統文在寅、南韓第一夫人金正淑在晚宴上舉起酒杯，互相致意。(圖/路透)

由左至右：北韓第一夫人李雪主、北韓領導人金正恩、南韓總統文在寅、南韓第一夫人金正淑在晚宴上舉起酒杯，互相致意。(圖/美聯社)

另外，南韓方面則派出32人出席宴會，包括文在寅金正淑夫婦、共同民主黨黨手秋美愛以及文體部長都鐘煥等人。

文在寅夫婦和金正恩夫婦在席間，互相敬酒乾杯，用餐氣氛相當融洽、和諧。

歡迎晚宴的菜單有黃姑魚海參水餃、鴨田米飯、烤海魴、平壤冷麵等。

(中時電子報)