教育部拔管 台大遴委會震怒：政治力介入 戕害大學自主

2018年04月27日 21:34 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選爭議延燒112天，教育部最終還是作出「拔管」決定，駁回管中閔的台大校長當選資格，要求校方重新進行校長遴選作業，面對教育部此一決定，台大校長遴選委員會也發出聲明，表示無法理解，痛批「政治力介入，戕害大學自治，將會永遠留存在高教歷史上」。

台大遴委會聲明中指出，在遴選過程中依法行事、克盡職責，且都遵從利益衝突迴避原則規範。且當初教育部指示遴選委員會不具備請求其他委員迴避機制，如今卻指控違反迴避原則而有行政瑕疵，根本不明白道理何在。

台大遴委會更表示，在1月31日加開的第五次會議中都已經一而再、再而三確認管中閔的當選資格與遴選過程「無疑義」。但教育部持續卡管將近四個月，其間更多次以「據報載」之公文，要求委員會回覆，超出正理常規。政治力介入拖延新校長上任，導致台大校務延宕，戕害大學自治，所有記錄將在高教歷史上永遠留存。

台大遴委會聲明：

臺大校長遴選委員會在遴選過程中，依法行事，克盡職責，戒慎遵守各項「迴避原則」及「利益衝突」規範，對於他人所加諸本委員會之「重大行政瑕疵」指控，完全無法接受，並深表遺憾。

根據《台大校長遴選委員會作業細則》第9條迴避規定，遴委會原訂草案為「⋯或有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，候選人得向本會舉其原因及事實，或由本會委員主動提議，經本會議決後，解除委員職務」。經教育部發函指示，上述草案中的「或由本會委員主動提議」等字與規定不符應予刪除。

教育部之指示使本會遴選委員不具有請求其他委員迴避之機制，如今教育部指控本會違反迴避原則而有行政瑕疵，本會實不明白其道理何在？

本遴選委員會由21名委員組成，其中學校代表9名，校友代表及社會公正人士9名，其餘3名由教育部指派。本委員會自成立以來，共召開五次會議（其中第五次會議係於今年1月31日依教育部要求而加開）。其間依法完成「公開徵求接受推薦」、「舉辦公聽會」、「訪談候選人之相關人士」、「舉辦治校理念説明會」及「辦理候選人面談」，於1月5日經由兩輪投票，選出管中閔教授為校長當選人，並於1月31日加開之第五次會議中再次確認「遴選過程並無疑義」。

台大遴選委員會作業細則第九條規定如下:

「有下列情形之一者，經本會確認後，解除其職務：

(1).因故無法參與遴選作業。

(2).與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係者。

(3).有學位論文指導之師生關係。

本會委員有前項不得擔任委員之事由而繼續擔任，或有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，候選人得向本會舉其原因及事實，經本會議決後，解除委員職務。」

於遴選程序中，並無任何候選人向本會請求解除蔡明興委員之遴選委員職務，蔡明興委員亦不符合上述三種應當然解除職務之事由，因此蔡明興委員擔任遴選委員之資格並無問題。

教育部指派之3位遴選委員有充份之機會參與遴選過程並表達意見，足見遴選程序並無疑義。

教育部已逾越百日，遲不發聘，其間更多次以「據報載」之公文，要求本委員會回覆，超出正理常規。政治力介入拖延新校長上任，導致台大校務延宕，戕害大學自治，所有記錄將在高教歷史上永遠留存。

(中時電子報)