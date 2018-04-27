德國法律人台南女婿祝健誠 生平攝影首展在十八卯茶屋

2018年04月27日 21:53 中時 曹婷婷

祝健誠紀錄德國柏林的老樹姿態。(曹婷婷攝)

是法律人也是茶人更是攝影師的63歲台南女婿、德國人祝健誠，在繁重的法律工作之外，抓緊閒暇走進森林，關注森林老樹，紀錄無數老樹動人身影，近2、3年完成許多攝影作品，生平首辦攝影站選擇在今年剛好過百歲生日的台南十八卯茶屋舉行，老屋、老樹相互輝映，相得益彰。

祝健誠過去任職於德國聯邦政府，近來為了能將更多時間花在攝影，選擇提早退休，妻子吳綺雲也陪著他揹著相機走進森林紀錄樹木的姿態，人生攝影展初體驗，祝健誠期待多時，礙於母親臨時住院，未能親臨台南，由吳綺雲代為闡述他的攝影理念，同樣動人。

「他認為，透過植物的年輪、樹皮狀態，便能感受到歲月的痕跡。」、「樹，是一種非常特別的植物。樹可以活到幾百年之久。樹在它的長久的生命中，累積很豐富的生命經驗」。吳綺雲說，此次展覽定名為「樹-生命的痕跡」，是夫婿對於生命感知的渴望，由其，畫面色澤選擇使用烏賊綠，而非使用豐富的色彩去呈現，特別適合來呈現歲月與時間。

吳綺雲因為赴德國攻讀法學博士，與夫婿相識，另一半則是從大學階段就對中華文化抱持極高興趣，大一就輔修中文，且 21歲便來訪台灣，最後，甚至娶了台南人，也曾打算退休後移居台南，「連家人都說他前輩子大概是中國人。」

祝先生攝影基礎多為自修得來，起初專注於紀實攝影，內容重點為台灣和大陸的茶和茶藝，也曾在德國、台灣以及大陸進行相關內容的演講，5年前，開始轉向藝術攝影，內容專注在自然、抽象及建築，且為加強攝影技能，也加入德國攝影協會，定期與其他攝影同好交流。

十八卯茶屋老闆葉東泰說，祝先生不只有攝影長才，對於茶，更有其獨特詮釋，長期關注世界茶的發展，並在德國成立一個茶葉網站，以德文和中文雙語報導世界各地的茶藝及茶葉。

兩人結緣於茶葉，因緣際會促成這場攝影展，剛好逢十八卯茶屋前身為建於1918年的柳下食堂，今年滿100歲，葉東泰為紀念這難得歲月，與藝文團隊攜手端出整年度藝文「好菜」，攝影展即日起展出至5月30日。

(中時 )