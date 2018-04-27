管中閔案遭駁回 學者：教育部簍子捅大了

2018年04月27日 21:51 中時 洪安怡

台大校長當選人管中閔就任風波延燒近4個月，教育部最後做出駁回決定。學者認為教育部對台大校長任命案進行實質審查，用各種推論就認定有違法之虞，非但於法無據，更讓台大行政作業停滯，「教育部簍子捅大了」。教團則認為，這是政治力凌駕一切的結果，恐怕會導致台灣高教崩壞。

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，台大遴選委員當中有2席代表為教育部指派，其中一位還是教育部政務次長姚立德，倘若遴選校長過程中有違法，為何教育部人員在過程中皆未提出任何質疑？如果管中閔就任真有違法，早在遴選結果出爐後，1月底台大發文給教育時，教育部就可進行適法性的處理了，何必等到1百多天？

黃耀南認為，整個「卡管」事件，已經不只是教育部的問題，而是包含總統府、行政院，整個民進黨政府的意志，只要政治正確，一如教育部長吳茂昆，即使有違法也可輕輕帶過，但只要政治不正確，如管中閔，沒有違法也照砍不誤。台大校長若繼續空缺下去，只會讓台灣高教體系崩壞，「如果真的這樣下去，台灣就沒救了」。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志表示，獨立董事和董事之間不能直接推斷有利益問題，管中閔至廈門大學「兼職」，更是兩岸對國際學術認知的落差的誤解，教育部此次完全是假藉《行政程序法》對台大校長任命一案進行實質審查，逾越職權，跨部會小組更有濫權之虞。

此外，吳威志點出，教育部依法應該先任命為管中閔為台大校長，倘若有確切證據認為管有瑕疵再停止管的職權，但教育部卻是反其道而行，沒有任何證據，只是推論的結果，就要拔掉台大校長，而今台大的行政主管任期已到，沒有人有合法行政權，各種行政文件的簽核恐都成了偽造文書，「教育部簍子捅大了」。

(中時 )