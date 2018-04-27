0206花蓮震災經驗傳承 葉俊榮向救難英雄致敬

2018年04月27日 21:53 中時 葉書宏

內政部特別於今（27）日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會。（葉書宏翻攝）

內政部特別於今（27）日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會。（葉書宏翻攝）

內政部特別於今（27）日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會。（葉書宏翻攝）

為表揚救災單位及分享各項救災救護經驗，內政部特別於今（27）日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會，葉俊榮表示，花蓮地震發生後，感謝中央、地方政府及民間救難團體等急先鋒全力投入搜救，在最短的時間內成功救出236人，充分展現我國救災量能與效率，這次救災經驗相當寶貴，也獲得民眾支持與肯定，希望透過經驗傳承，提升整體災害搜救整備與應變作為，以因應未來各種艱難挑戰。

葉俊榮提到，今年2月6日23時50分花蓮發生芮氏規模6.26地震，造成統帥飯店、雲門翠堤、白金雙星大樓及吾居吾宿大樓等4處建築物倒塌，17人死亡、295人受傷。地震發生後，內政部消防署立即通報各直轄市、縣（市）政府消防局搜救隊完成整備，並協調國防部支援各式運輸載具，使得全國各地的支援人力及裝備能以最快速度到達災害現場；民間救難團體聞訊後，亦發揮人溺己溺的精神，立即整備出發前往救災。

第一批支援救災人員於7日凌晨4時前已趕抵災區投入災害及人命搶救工作，隨後在政府快速啟動救災人力資源調度、強化建築物支撐、召開記者會說明、啟動建築物緊急鑑定作業、動員警政體系協助清查失聯人數等工作後，震災救援順利的告一段落。

葉俊榮強調，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，專家分析未來30年發生地震規模6.5的機率相當高，地震將是台灣不得不面對的一個災害課題，期待透過災後的研討與分享，凝聚救災單位的向心力與提升防救災知能，為災害應變做好準備，傾力保護民眾生命財產安全。

內政部指出，今日活動在葉俊榮向救災人員表達最誠摯的敬意下展開，首先頒發各政府單位及民間救難團體感謝狀，最特別的是，投入救災的搜救犬也獲得「英勇搜救胸章」，對於各政府單位及民間救難團體即刻救援使命必達的救災表現與精神，亦獲得在場人員的熱烈掌聲與喝采。

這次研討會探討的主題包含初期應變作為、特種搜救隊指揮體系、傾斜建築物搶救支撐及監測、震災重型救援發展、大樓人命搜救與醫療組運作方式、搜救犬救災心得分享及從維冠大樓經驗分享花蓮地震救援心得等，同時也邀請到華府「全球台灣研究中心」的Leo Bosner先生，分享美、日案例的大型災害現場事故指揮系統。

(中時 )