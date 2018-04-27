當年為媽媽婉拒《仙劍奇俠傳》！施易男：因為她是我最愛的人！

2018年04月27日 21:49 中時 林淑娟

施易男用自製餅乾收服柴犬米漿的心。（林淑娟攝）

施易男自製寵物餅乾。（BOSCH提供）

施易男的媽媽小明明去年1月因意外摔傷而過是，他27日出席家電品牌活動時表示，以前媽媽在的時候，他完全不會做家事，這一年多什麼都自己來，竟然變成家事達人，「當年爸爸走之前，我只會開車不會加油，爸爸走了之後，我瞬間長大。媽媽走的這一年，我也變成熟了」。今年他生日剛好就是母親節，無法再像往年與媽媽一起切蛋糕慶祝，但他說沒關係，「我跟媽媽之間已經沒有任何遺憾，我知道自己會過得更好，也會把對媽媽的愛分享、傳遞下去」。

他最近正排練中的舞台劇《天堂邊緣》，飾演的角色身邊有三位守護神，他要為他們彌補生前的遺憾，他有感而發地說，雖然自己沒有見到媽媽最後一面，看似有點遺憾，「但對她好，是在生活中。我跟媽媽之間百分之一百沒有留下任何遺憾」！

他出道的早，10多年前原本有許多往大陸發展的機會，聲勢正好時卻沒有像其他藝人那樣去大陸發展，他說，當時確實有《仙劍奇俠傳》等夯劇邀約，但媽媽剛好因頸椎開刀，醫生說開刀後可能癱瘓，雖然有人面對這樣的狀況，可能會選擇事業，但對他來說最重要的是親情，在那個演藝事業最重要的轉折點上，他選擇了媽媽，至今也從來沒有後悔並且絕對不會後悔，「因為她就是我這麼愛的人！那時媽媽剛開完刀，為了幫媽媽復健，每週至少3次帶她去烏來泡溫泉，這對媽媽幫助非常大」。

身為烘焙達人的他27日出席家電活動，現場製作寵物餅乾，果然獲得柴犬米漿的青睞，他說，媽媽生前喜愛小動物，最高紀錄家裡養了12條狗，從小到大，家裡幾乎沒有中斷過養狗，後來狗一隻一隻走了，他改養貓咪，現在這隻愛貓貓Snow，非常有靈性，也很愛黏他，每天早上聽到鬧鐘聲響，還會舔他嘴脣叫他起床，他洗澡時不關門，貓咪也會在門口從頭看到尾。

(中時 )