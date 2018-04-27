美國2018年「301特別報告」出爐 大陸再列優先觀察名單

2018年04月27日 21:58 中時 江靜玲

美國貿易代表署（USTR）今天公布2018年「301特別報告」，中國大陸再被列入優先觀察名單國家，這是大陸連續第14年被美國列入301優先觀察名單之列。

USTR表示，這份特別報告旨在確定未充分或有效保護和執行智慧產權（IP），或以其他方式否認市場准入的貿易夥伴。

美國貿易代表萊特海澤透過新聞稿指出，這份報告向美國的貿易夥伴發出了一個明確的信號─「保護美國人的智慧財產權是川普政府的首要任務。」

2018年特別310報告中優先觀察名單的12個國家 為: 阿爾及利亞，阿根廷，加拿大，智利，中國，哥倫比亞，印度，印尼，科威特，俄羅斯，烏克蘭和委內瑞拉。

中國大陸連續第14年進入優先觀察名單。 USTR指出，長期以來，中國大陸新的智慧產權問題值得重視，包括大陸強制性技術轉讓的做法、智慧產權執法障礙和有效執行，以及包括商業秘密盜竊，網絡盜版猖獗和假冒製造的侵權活動。

列入觀察名單的國家則有24國，依序為玻利維亞、巴西、哥斯達黎加、多米尼加、厄瓜多爾、埃及、希臘，瓜地馬拉、牙買加、黎巴嫩、墨西哥、巴基斯坦、秘魯，羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯，瑞士、塔吉斯坦、 泰國、土耳其、土庫曼、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克和越南。

(中時 )