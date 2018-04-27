2018年04月27日 22:52 中時 葉書宏

康橋國際學校252位十年級學生27日結束12天單車環台體驗，返抵新北市青山校區。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校252位十年級學生27日結束12天單車環台體驗，返抵新北市青山校區。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校252位十年級學生27日結束12天單車環台體驗，返抵新北市青山校區。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校252位十年級學生27日結束12天單車環台體驗，返抵新北市青山校區。（葉書宏攝）

康橋國際學校252位十年級學生27日結束12天單車環台體驗，返抵新北市青山校區。（葉書宏攝）

康橋國際學校252位十年級學生27日結束12天單車環台體驗，返抵新北市青山校區。（葉書宏攝）

康橋252位學子 完成12天單車環台體驗

康橋國際學校252位十年級學生16日展開為期12天的單車環台體驗，師生們27日返抵新北市青山校區，家長與學弟妹在校門口熱情迎接。此次是康橋第9年帶領十年級學生完成壯舉，創下帶領逾2000位學生，完成超過900公里的單車環台紀錄。

康橋十年級學生踏上環台之路，他們騎過北宜公路，搭乘火車來到花蓮繼續沿著台9線公路騎乘，沿途的美麗海景讓學生們驚呼「哇！第一次看到這樣依山傍海的美景，真的太漂亮了！」

隨後，一路往南前往墾丁，學生們收到一封來自父母親筆書寫的家書，充滿濃濃的思念與祝福，讓這群已經離家5天、又累又想家的孩子不禁潸然淚下。車隊來到台南時，家人們早已齊聚台南孔廟，為他們進行意義非凡的成年禮儀式。

車隊行經新竹時特地前往康橋新竹校區休息，也受到新竹校區師長及學弟妹們熱情歡迎及鼓勵，學弟妹們紛紛大呼「學長姐們好厲害！讓大家深感佩服。」期望未來也能像學長姐們一樣，勇敢築夢、成功挑戰。

康橋國際學校秀岡校區校長徐文淞表示，學生們環台過程中收穫滿滿，單車環台教會學生們人生就是不斷踩踏的過程，行前訓練時，教練教導大家只有9個字就是「一直踩！一直踩！一直踩！」期盼藉由活動鼓勵學生們找到自己的人生目標，堅持努力下去。

徐文淞說，出發前有不少學生們露出擔心、害怕的神情，如今大家克服12天的路程，失敗是由恐懼造成，要永遠相信自己、肯定自己，不少學生摔倒後仍堅持靠自己完成。另外，朋友、團隊是很重要的，儘管可能有「豬隊友」害大家受罰，可是當遇到困難、失望、傷心時，還有很多好朋友默默支持鼓勵。

十年級學生葉奕宏表示，單車環台中擔任中隊長，扮演黑臉角色要協助管理團隊秩序及協助隊友，儘管曾經發生過爭吵，但經過此次環台行程，讓同學們感情更加融洽。

(中時 )