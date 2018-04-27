立良二號深焙配方店感受萬華的內斂氛圍

「立良二號」深焙配方要帶給咖啡愛好者，感受萬華內斂、沉穩的城市氛圍。（張立勳攝）

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咖啡是要喝進肚子的，所以豆子品質對店長萬逸安來說相當要求。（張立勳攝）
店長萬逸安最推薦「壹＋壹」，他認為這款咖啡品項最能表達「立良二號」。（張立勳攝）

隱身在艋舺服飾商圈的「立良二號」，亮藍色的招牌與店名格外吸睛，原來是台北東區立飲咖啡店COFFEE：STAND UP深焙配方的實體化店面，店長萬逸安要用咖啡讓人感受萬華沉穩、內斂的城市氛圍。

「立良二號」雖然是店名，除了可以解讀為「站著也很好」，事實上是咖啡豆的名稱，有別於COFFEE：STAND UP的立良一號淺焙水洗豆，萬逸安說，立良二號是中南美洲日曬豆，也就是強打的深焙配方。

萬逸安表示，年輕咖啡玩家大多是由淺焙入門，很容易把淺焙視為王道，因為曾在日本喝過深焙咖啡，令他震撼原來深焙不只有碳燒味道也可以有甜味，可以好好被對待。

他說，立良二號的深焙咖啡不求厲害，以舒服、順口為主，店裡最推薦的品項是「壹＋壹」，就是一杯濃縮咖啡和一杯卡布，分開啜飲後，最能表現這一家店想表達的是什麼。

人稱「小萬」的萬逸安，對咖啡豆的品質相當講究，少有店家會挑豆子，但他認為，咖啡畢竟是要喝進肚子，所以像是發霉或被蟲吃過的瑕疵豆，全都會篩選掉，不好的豆子也不浪費，而是拿來做為烘豆前暖鍋。

此外，立良二號店面之前是傳統偶戲表演空間，店裡裝潢幾乎原封不動留下來，小萬說，選擇在萬華開店，除了以深焙配方對應城市氛圍，也使得老地方有新的東西，吸引年輕人造訪。

(中時 )

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