在醫院廁所裝針孔被逮 女護理師稱：一夜情遭拍裸照威脅

22歲鄭姓女護理師日前利用手機在醫院內公共廁所內偷拍。（葉書宏翻攝）

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22歲鄭姓女護理師日前利用手機在醫院內公共廁所內偷拍，男友發現後直接將影片上傳臉書《爆料公社》，警方26日循線逮人，鄭女向警方供稱，「因一夜情被男網友偷拍裸照，被脅迫幫忙偷拍。」警方正進一步追查男網友到案，訊後依違反社會秩序維護法函送法辦。

網友上傳的影片中，鄭女穿著護理師制服，踩在馬桶儲水箱上將手機放置到天花板偷拍，放置完成後還再三確認手機會不會掉下來，裝設過程錄得一清一處，連自己面貌也全都錄。

永和警分局網路巡邏發現該影片後，26日晚間前往醫院逮人，鄭女坦承放置手機偷拍。警方進一步追問犯案動機，她供稱，「日前與男友吵架心情不佳，上網找男網友一夜情，卻因此被男網友拍攝裸照脅迫，被迫答應男網友在醫院內偷拍，但根本沒有錄到任何影像，還因此被對方痛罵。」

鄭女說到激動處，她向警方說「自己裸照早已被男網友散布出去！」由於鄭女僅有對方姓名，警方已根據姓名進一步追查。

警方表示，目前尚未有被害人報案，但偷拍事證明確，訊後先依違反社會秩序維護法將鄭女函送法辦。鄭女任職的醫院表示，暫保留法律追溯權，將持續清查是否有其他護理師遭偷拍，並將進一步過濾院內所有廁所，確保公眾權益。

另外，鄭女男友27日繼續在網路中爆料，還隱射鄭女有從事援交與被網友包養，文章在網路中引發熱議，有網友替鄭女叫屈，直呼「她好傻！好天真！把私密照給完全不認識的人。」另外，也有網友質疑「鄭女的男友動機不單純！怎麼會將影片上傳網路，為何不直接報警，太沒品！」

(中時 )

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