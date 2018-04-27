回顧老人生命史 入班說故事

新北市中和區樂齡拓點長者即將把自己的生命故事，分享給復興國小的學童。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區樂齡拓點長者即將把自己的生命故事，分享給復興國小的學童。（葉書宏翻攝）
新北市中和區樂齡拓點長者即將把自己的生命故事，分享給復興國小的學童。（葉書宏翻攝）
新北市中和區樂齡拓點長者即將把自己的生命故事，分享給復興國小的學童。（葉書宏翻攝）
新北市中和區樂齡拓點長者即將把自己的生命故事，分享給復興國小的學童。（葉書宏翻攝）

溫暖的四月天，新北市中和區樂齡拓點長者即將把自己的生命故事，分享給復興國小的學童，散發著生命的光輝。

中和樂齡中心拓點至頂南里和外南里已屆滿3年。在退休丁澤民校長、林木城校長及謝森儒、連顯達里長的協助下，聚集高齡長者從初階班進展到進階班。每月1次的上課，延續支持系統和生命情誼，除了以義賣方式籌募行善基金，將之貢獻給偏鄉小學、社區弱勢家庭，以及新設初階班所需之外，今年更做了創新的嘗試〜進入小學，與孩童面對面分享久遠記憶的童年生活。

4月27日上午9時許，在新北市中和區復興國小艾瑞德森林圖書館，集聚70至99歲高齡長者、教育局長官、老師、陪同志工和許多關心的人員，共同關注這特別的長者說故事活動。

首先，播放一年來的活動紀錄微影片展開序幕，引發孩童的動機。隨即由林秀敏老師帶領長者與孩童面對面話家常，以時間長河為主軸，拉出每位長者不同時空的求學經歷。更親身體驗私塾拜師的禮節…敘說長者們展現生命的勇氣與智慧，再請出席的長官致贈每位長者感謝狀，感謝分享生命故事並讓孩童體會珍惜擁有的學習環境，最後以大合照圓滿這個以「啟發高齡者生命力量再展現」的新契機。

許多長者表示：「能參加這個的課程和活動，是人生莫大的幸福！讓我們覺得歲月的累積不是一種負擔，如果我們的生命史得以正向的整理，將會是另一個生命的天使！」

更有長者表示：「年事已高，還有這樣的機會踏進校園，和孩童分享自己的求學經驗，真是完成了一項不可能的任務。」

周德銘校長表示：「中和區樂齡中心的拓點執行，增加了樂齡教育的品質，開啟長者多元學習機會；透過教師專業引導，整理童年可貴的啟示並樂於分享；除了肯定自我生命價值，更是勇於實現心中的願望，成為大家學習的表率。」

生命的長河源遠流長，智慧的花朵馨香芬芳！在打開老大人心內的門窗時，能分享長者生命的莊嚴與美好，是我們莫大的幸福！也為我們社會示範生命的美好與芳香！

(中時 )

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