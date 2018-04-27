新加坡廚藝競賽　景文科大學生榮獲2金5銀6銅

2018年04月27日 22:59 中時 葉書宏

景文科大師生表現傑出，共榮獲2金5銀6銅佳績。（景文科大提供）

廚藝界每兩年一次的盛事「2018新加坡FHA國際廚藝競賽」於2018年4月24日至27日在新加坡舉行，此次比賽競爭激烈，來自全球16個國家，超過千位專業選手與參賽作品，共同角逐，景文科大師生表現傑出，共榮獲2金5銀6銅佳績。

景文科大參賽類組有：現場熱烹－野味家禽、現場熱烹－海鮮類、雙人探戈、個人靜態展示－主餐展示、個人靜態展示－宴會小點、蔬果雕刻、藝術展示類組－麵包／麵糰、藝術展示類組－拉糖／杏仁膏、團體雙人下午茶點心、靜態盤飾甜點等10項競賽項目。

兩年一次的新加坡FHA國際廚藝競賽，屬亞洲最高層級國際烹飪賽事，全球廚藝大師都把FHA視為競試爭峰，國際裁判的陣容，世廚的評分機制，將比賽水準更為提升，各國選手參與為期4天的賽事，分別在新家坡Suntec新達城國際會議展覽中心及展覽中心（EXPO）舉行。這次比賽景文科大由何育任及陳文正二位老師帶領餐飲管理系學生參與此次競賽，在師生共同努下，四日賽程10位選手參賽15項目。

廚藝類競賽由何育任老師指導黃金陣容選手隊：陳玟君、李佩穎、王曜瑞、隋承翰、潘宇宸、江承軒等六位選手，分別角逐個人靜態展示、現場熱烹兩大項的競賽，獲得二金三銀五銅的榮耀。

值得嘉許的是，暨2016年奪得全場最高分-金牌的 Two to tango項目，由餐飲系廚藝新秀李佩穎同學搭擋羅敬堯學長，接棒連續四年奪得金牌，於項目雙人探戈中二人展現絕佳默契，現場烹調「前菜中用青椒的香氣帶出鮪魚的清甜以重口味的蜂蜜辣椒醬與油脂豐厚的鮭魚搭配，強烈香氣相互碰撞再以酪梨將兩者的平衡抓回來，最後以與海鮮極搭的熱帶柑橘沙拉，使菜肴整體質感更為完整。

以自製的香料牛排粉裹在牛小排單面，味道極為強烈，同時能帶出牛排的油香，紐西蘭小牛肋排以法式油淋煎法，使肉質保持軟嫩同時也賦予一層豐富的奶油及香草味，並裹上色調飽滿的羅勒麵包粉，使味道更突破，chorizo為西班牙著名風乾臘肉，香氣極為濃郁，以自製麵團所油炸而成的披薩舒芙蕾，造型新奇、口感香酥，搭配燉肉，使味蕾有雙重的口感衝擊，做成鹹派更是令人食指大動，非常有飽足感，整體來說菜肴風味非常的強烈，搭配季節的新鮮蔬菜，完全融合，仿佛使人在烈火中獲得一絲的甘霖，用絕佳默契和菜餚層次口味」，獲得評審一致認同，於賽事第二天便勇奪金牌佳績。

潘宇宸同學，帶著泰國、馬來西亞廚藝賽事炙熱手感，選擇挑戰自我高難度：現場熱烹－海鮮類、現場熱烹－野味家禽及個人靜態展示－宴會小點等三大項目，並一舉拿下二銀一銅殊榮。平時在餐廳內場工作學習，利用休假一天到校增進學術知識，僅用空班及休假練習，光榮得獎的背後，沒有僥倖，只有不斷地努力！

烘焙類項目由陳文正老師帶領: 廖正宇、劉姿伶、黃孝臻、廖宇鳳，四位選手參加: 藝術展示類組-麵包／麵糰、藝術展示類組-拉糖／杏仁膏、團體雙人下午茶點心、靜態盤飾甜點。廖正宇同學的「Family 我們這一家」創作理念:整體作品皆以麵包麵糰製作，在設計上使用現代人物的模式和現代建築，與以往的武士盔甲有所不同，在作品中家是溫暖的避風港，在成長的道路上，家人是最不離不棄及永遠支持你的人，對我而言，家是我最重要的力量來源，因此我以“我們這一家”為主題,作品的呈現方式以爸爸背著弟弟，媽媽牽著妹妹，身旁還有一隻毛茸茸的小狗，代表家人之間氣氛溫馨和樂，相互扶持，再以城堡家園為背景，象徵溫暖堅固的家庭，是家人們最堅強的後盾。

此外，劉姿伶同學的「哈利波特 Harry Potter」作品，讓觀賞者彷彿正在穿越月臺的逗趣場景，和火車站學生們等著開往學校的火車的畫面，展現出學生前往學校所表現的快樂及家長送孩子的依依不捨之情。兩位烘焙選手皆用紮實技藝擄獲評審青睞。

10位選手將近三個月的準備，賽前無數不眠夜，只為於場上充分展現絕佳的手藝與默契，讓世界各國評審看見台灣不容小覷的餐飲實力與決心，2018年景文科大觀光餐旅學院選手們不負眾望，帶回亮眼成績與臨危不亂的賽事經驗，堅強實力、面對比賽高度壓力的熟練度，已讓現場所有師傅與觀眾們深感欣慰與佩服，讓我們一同高喊「FHA新加坡國際廚藝競賽，我們，2020年見！」

(中時 )