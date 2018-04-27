恭喜SpeXial偉晉「脫貧」！賺進第一桶金、存款數字破百萬

2018年04月27日 22:56 中時 林淑娟

偉晉與直播主小葵出席活動。（可米提供）

偉晉出席活動。（可米提供）

SpeXial團員偉晉正式「脫貧」！他27日出席活動時透露，去年因為去大陸拍攝《終極一班5》，酬勞較高，存款已破7位數，賺進人生第一桶金，也能每個月固定給家裡錢孝敬父母！不過他今年8月即將入伍服替代役11個月，屆時可能又要吃老本，所以還是會省著點花。

因為之前收入不穩定，他養成省錢習慣，日前才被直擊隻身一人背著吉他，在東區的擔仔麵狼狽吃麵，他笑說，原本是跟朋友約在旁邊的餐酒館，但因為裡頭食物較貴，所以才會先在外頭吃麵墊墊肚子。

他透露自己經常吃路邊攤，有次他跟別人併桌吃麵，當他以為坐對面的女生不認得他是誰，所以吃得毫無形象、滿頭大汗時，女孩突然遞來一包面紙，等他吃完，那女生突然告白：「偉晉，其實我很喜歡你。」讓他覺得超級糗，「因為我吃得非常難看」。

還有一次是他騎著媽媽的古董級破爛摩托車出門到超商買東西，結果被一群男孩們認出問「你是不是《終極一班》那個偉晉？」，但因為他當時非常狼狽，剛睡醒又素顏、衣服亂穿，根本不想被認出來，因此超尷尬地否認：「我不是喔。」然後趕緊快閃。

SpeXial前團員以綸跟郭書瑤愛得火熱，日前被週刊拍到一路狂親，當眾抱抱摸摸，絲毫不在意路人眼光。偉晉笑說，他沒虧以綸，男生不會主動八卦，沒特別去問，反正大家都心照不宣，但也自招有觀賞他們的喇舌激戰片，大誇以綸的紳士行為：「我最喜歡他幫女生收頭髮，很貼心，看了讓我都有戀愛的感覺。」他說，以綸跟Teddy桃花運都很好，因為他們個性都是紳士男，其他SpeXial團員就不是這個路線，像是他討厭剝蝦，如果吃飯有人執意點蝦，他會厚著臉皮說：「幫我剝好我才要吃喔。」

偉晉說，最近團員各忙各的，幾個群組都幾百年沒人在講話，他並爆料前一天易恩才忍不住在群組發難問：「這群組是死了嗎？」他說以綸也還在群組裡，晨翔呢？他老實地說：「沒有耶。」驚覺說溜嘴後，深怕外界又做文章說他們搞排擠，他急忙解釋：「這群組本來就不是所有人啦！宏正也沒有在群組裡！那是我們曾經一起出去玩的群組，只有6個人！」

偉晉出席這場電玩活動，雖然地點在健身房，但他坦言自己不是走健身掛，平常不健身，連拍照要拿啞鈴做做樣子，也不知道正確姿勢，自嘲身材根本是白斬雞、腹肌「只有連成一塊」，完全沒肌肉。

(中時 )