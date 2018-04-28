律師說法》正義警揭色長官 自己也淪偷拍狼

北市陳姓交警在隊部女廁裝針孔偷拍，被依妨害秘密罪判刑2月。（示意圖與本案無關／本報資料照）

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

台北市警局某交通分隊陳姓隊員，過去曾勇敢揭發長官往女同事內衣褲「抹精」，成了揪狼的正義警員，不料去年7月底，陳員偷裝針孔攝影機，放在女廁隔板的底部，因此兩名女警受害。台北地院依妨害秘密罪判刑2月，民事部分判賠2受害人各30萬元，二審維持一審刑度，全案定讞。

●法律評析

法律評析

刑法妨害秘密罪之處罰規定

依刑法第315條之1規定，有下列行為之一，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：

一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身 體隱私部位者。

二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、 談話或身體隱私部位者。

妨害秘密罪之規定乃為保護人民之隱私權，實務上針對條文規定行為人窺視、竊錄、竊聽等侵害他人隱私之行為，是否屬於「無故」或「有故」有不同見解。「無故」係指欠缺法律上正當理由，常見情形是夫妻一方為蒐集配偶在外與人通姦之行為，在他人之車上、住宅內加裝GPS追蹤器、攝影機等系統，而錄到非公開內容。法院認定是否屬於「無故」要件上，認為夫妻縱使為伸張或保護自己或他人法律上權利之原因，然不得僅憑一己之判斷或臆測，即藉由保障個人私權或蒐證為由而裝置監視器窺視、竊聽他方，此舉不僅過度侵害配偶之隱私秘密，連同周遭人士一併侵害，因此基於捉姦而私自裝置監視器仍構成本條犯罪。 較保險之方式是透過公正之第三方參與，例如進入私人住宅時由警方陪同，較不易有刑事責任。

若有散布情形 刑責加重

依刑法第315條之2規定，無故竊錄、照相他人非公開活動或身體隱私部位，而有散佈、播送、販賣之行為，則處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金，係對刑責部分有加重規定。前述是自己竊錄而散佈之情形，若對凡屬於猥褻之文字、聲音、影像、圖片有散佈、播送、販賣之行為，及構成刑法第235條散布猥褻物品罪。

民事侵害隱私權求償部分

另外因散佈個人隱私照片而受有隱私權侵害者，亦可依民法第195條請求侵權行為損害賠償，即精神慰撫金。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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