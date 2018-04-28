小小協議價購會議 警察排排坐押陣 學者嘆：回到戒嚴時期

2018年04月28日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

鐵工局27日於東區召開協議價購會議，請來員警排排坐防範民眾抗議。（圖/徐世榮臉書）

台北市立法院25日因軍人年金改革法案，退休軍人所組成的「800壯士」遊行抗議與警方發生激烈衝突。台南鐵路地下化工程沿線東區昨日舉行2場協議價購會議，會場亦調動警察排排坐，防範住戶抗爭反彈。政大地政系教授徐世榮對此表示，「一個協議價購會議，警察竟然這麼多，宛如是回復到過往戒嚴時期。」

台南鐵路地下化工程行政程序已進入最後階段，東區和北區協議價購預定5月完成。已往每場公聽會幾乎都爆發衝突，在走完公聽會程序後，今天啟動東區協議價購會議，雖然會議氣氛明顯比以往公聽會平和理性許多，但有些拆遷戶對政府自訂徵收價格，表達強烈不滿。

一名房子遭徵收的胡姓市民指出，衛民街3樓半透天厝連同土地竟被查估只值629萬，房子120萬、40坪土地509萬。但為何一棟透天厝才賠償120萬？估價依據為何？要求協議價購是政府和拆遷戶協商達成徵收價格共識，不是政府自訂價格要拆遷戶接受。在場鐵工局等官員無法回應，難怪民怨高漲。協議價購會議主辦機關為防範住戶抗爭，調來20多名警員排排坐在會場押陣，外加錄影蒐證。徐世榮對此怒批「宛如是回復到過往戒嚴時期。」

徐世榮日前即指出，土地徵收需符「公益性、必要性、合法性、最後不得已手段、符比例原則、完全補償」六項要素。南鐵東移案不符前五項徵收要素，本就不該徵收。政客拒絕行政聽證，不敢面對前五項徵收要素，卻要強徵。而強徵土地之價格，又遠低於《土地徵收條例》第30條「市價」之規定，價格由政府恣意訂定，嚴重損及民眾財產權。

(中時電子報)