小小協議價購會議 警察排排坐押陣 學者嘆：回到戒嚴時期

鐵工局27日於東區召開協議價購會議，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉率眾到場抗議，政大教授徐世榮（右二）也現身聲援。（曹婷婷攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
鐵工局27日於東區召開協議價購會議，請來員警排排坐防範民眾抗議。（圖/徐世榮臉書）

台北市立法院25日因軍人年金改革法案，退休軍人所組成的「800壯士」遊行抗議與警方發生激烈衝突。台南鐵路地下化工程沿線東區昨日舉行2場協議價購會議，會場亦調動警察排排坐，防範住戶抗爭反彈。政大地政系教授徐世榮對此表示，「一個協議價購會議，警察竟然這麼多，宛如是回復到過往戒嚴時期。」

台南鐵路地下化工程行政程序已進入最後階段，東區和北區協議價購預定5月完成。已往每場公聽會幾乎都爆發衝突，在走完公聽會程序後，今天啟動東區協議價購會議，雖然會議氣氛明顯比以往公聽會平和理性許多，但有些拆遷戶對政府自訂徵收價格，表達強烈不滿。

一名房子遭徵收的胡姓市民指出，衛民街3樓半透天厝連同土地竟被查估只值629萬，房子120萬、40坪土地509萬。但為何一棟透天厝才賠償120萬？估價依據為何？要求協議價購是政府和拆遷戶協商達成徵收價格共識，不是政府自訂價格要拆遷戶接受。在場鐵工局等官員無法回應，難怪民怨高漲。協議價購會議主辦機關為防範住戶抗爭，調來20多名警員排排坐在會場押陣，外加錄影蒐證。徐世榮對此怒批「宛如是回復到過往戒嚴時期。」

徐世榮日前即指出，土地徵收需符「公益性、必要性、合法性、最後不得已手段、符比例原則、完全補償」六項要素。南鐵東移案不符前五項徵收要素，本就不該徵收。政客拒絕行政聽證，不敢面對前五項徵收要素，卻要強徵。而強徵土地之價格，又遠低於《土地徵收條例》第30條「市價」之規定，價格由政府恣意訂定，嚴重損及民眾財產權。

(中時電子報)

夜問打權》兩韓走向和平！台灣還… 教育部「拔管」聲明 羅智強8字神…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。