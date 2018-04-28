大胸女星淚認：身體出了點問題 醫院前狼狽痛哭！

徐冬冬被直擊在醫院前狼狽痛哭。(取自微博)

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中時電子報
徐冬冬神情凝重地說電話。(取自微博)
徐冬冬在電影《追龍》有著激情演出。(本報系資料照)

大陸28歲女星徐冬冬身材火辣，擁有 E罩杯傲人上圍，去年在電影《追龍》大尺度真空上陣，讓她知名度大漲。不過她日前就被直擊披頭散髮在醫院前崩潰痛哭，一旁友人不斷安慰她，對此，她昨(27)晚透過微博道歉讓大家看到她狼狽的模樣，同時也坦言「因為壓力等關係身體上出了些問題」。

徐冬冬微博全文：

非常抱歉，今天讓大家看到了我狼狽的樣子。我知道，當一件事情開始發酵，無論我做怎樣的回應，甚至是不回應，同樣都會有不同的解讀和質疑出現，我個人的能力，並不能左右任何人的想法和言論，當然，這也是一個在公眾行業裡打拼的人必須要面對的考驗。

我是一個小小演員，也是一個普通的人，每個人在這個社會上生存和打拼，都會遇到壓力。我也深信，這世界上一定有很多人遭受到的壓力比我大上數倍。

可是，無論壓力大小，再堅強的人（包括你我），都會有突然扛不住的那一個瞬間，那個瞬間什麼時候來，會扛不住到什麼程度，自己也沒辦法控制。

我承認，自去年家人身體出問題以來，我因為擔心家人的身體狀況，再加上個人的工作壓力，開始遭受嚴重的失眠困擾，甚至嚴重到需要依靠藥物來説明睡眠。

對我來說，這是我自己的私人事情，我想要靠自己的努力私底下去克服，也同時靠大量的運動來調節自己。

這些事情，我本來不打算說出來的，自己私人的事情，自己解決就好，在公眾行業也工作，我更希望一直在觀眾面前呈現出積極陽光的一面。

事情的發酵，對我來說是個意外，一個演員，通過這樣的事件得到大家的關注，我感到非常慚愧。

在此，想要誠懇地告知大家，我的確因為壓力等關係身體上出了些問題，不過我會用積極的心態去面對，相信時間會解決一切，望大家放心。

(中時電子報)

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