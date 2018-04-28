《兩岸星期人物》武力犯臺首攻部隊 第73集團軍軍長胡中強

2018年04月28日 08:45 中時電子報 喻華德

中共東部戰區陸軍在本月18日，舉行首次官方宣告「劍指台獨」的實彈軍事演習，共有陸航第73旅舉行跨晝夜實彈射擊和防空第73旅在福建石獅進行火炮射擊。據臺北論壇基金會主任華志豪投書本報，指出比軍演更值得關注的是該軍軍長胡中強少將。胡中強曾長期服務於成都軍區，擅長山地、叢林作戰，「以他的專長來看，其意涵不言而喻」。

第73集團軍更是東部戰區陸軍唯一一個在臺海當面的單位，軍部位於福建廈門，戰時勢必成為「攻臺先鋒」。第73集團軍成軍以來的演訓非常頻繁，除了登陸作戰演習、各型火砲試射外，去年底還曾實施長達1000公里的跨境轉場訓練。

依據百度百科資訊，胡中強為民國56年1月生，現年51歲，貴州省六盤水市人，畢業於六盤水師範學院生命科學系。據華志豪指出，胡中強是習近平一手提拔的的五年級青壯派將領，他衝勁十足。

拔階下部隊訪查 廢除造成過勞的「文書」和「死背書」

據東方頭條網報導，民國100年，胡中強時任原成都軍區第13集團軍師長，他拔除軍階下連當大頭兵，發現熄燈後連部仍「燈火通明」。連長、指導員、文書兵等多人都在加班。一瞭解，原來連隊共有46本各類登記本、統計表要填寫；為應付次日的檢查，幾名戰士正在背誦理論要點。一位士兵偷偷告訴他，「口袋書快撐破口袋，背題背得我頭昏腦漲！」

胡中強受到士兵的肺腑之言所感動，回到機關後，他在黨委會上建議，立即在基層連隊取消不符合規定要求的超編「手冊」，理論要點普及改為「要聞告知」，師裡不再要求官兵死背，「掌握精神實質即可」。這條建議得到了所有成員一致贊同。這說明了他「知兵愛兵」，能站在士兵的角度想問題、作決策，而非「高處不勝寒」的人格特質，這種能「帶人帶心」的將領，自然能讓所領導的部隊「視死如歸」。

作為對照，以中華民國國軍最精銳的空軍為例，時至今日飛行員除了「戰訓本務」之外，各類行政工作仍然「案牘勞形」，甚至存在「忙著應付文書工作可以忙到必須取消飛行任務」這種「本末倒置、戕害戰力」的弊病。空軍曾試著改革，但最終仍告失敗，這其實也是不少飛行員在上尉和少校、中校，在「戰力成熟期」卻選擇退伍不願意繼續續服的重大因素之一，但中華民國國防部只有提出「延長服役年限」這種「既不治標更不治本」的「偏方」來象徵性地解決問題。

參與汶川大地震救災

10前年的5月·12日，14時28分，四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮附近發生規模8.3的大地震，地震後，時任第13集團軍師參謀長的胡中強帶領數十名官兵組成的突擊隊，夜行抵達了映秀災區。短短兩天時間，官兵們翻越崇山峻嶺，深入到臥龍鎮下屬的臥龍關、足木山和轉經樓3個村莊，運送大量救災物資，幫助災民向安全地區撤離。有「山中猛虎」之稱的第13集團軍，是共軍全軍中最擅長山地、高原、熱帶叢林作戰的甲類集團軍，也是共軍的快速反應部隊之一。

第73集團軍首任軍長

據彭湃新聞報導，民國105年9月30日，是中共的「全國烈士紀念日」，胡中強少將以有「叢林猛虎」美譽、被譽為中共「南疆長城」的第14集團軍參與祭奠活動，這是他極少數在電視上露面的記錄。106年7月，軍改後所有集團軍主官全部調職，胡中強出擔任73集團軍首任軍長，能在13位主官中擔任臺海第一線部隊的主官，這也難怪臺北論壇基金會主任華志豪指出胡中強非常值得關注，尤其是縱橫百度百科及維基百科，相關新聞合計只有四篇，其中一篇甚至沒有出現胡中強的姓名，可說是相當地神秘。

摘要

現任中國人民解放軍第73集團軍軍長

中國人民解放軍第14集團軍軍長

中國人民解放軍第13集團軍參謀長

中國人民解放軍成都軍區第37師師長

中國人民解放軍成都軍區第37師參謀長

中國人民解放軍成都軍區第37師110團團長

中國人民解放軍成都軍區第445團團長

(中時電子報)