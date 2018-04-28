潮州就業中心運用「職場學習及再適應計畫」 助中年聽障人士找到清潔工工作

2018年04月28日 06:31 中時 謝佳潾

聽障人士阿洪在潮州就業中心協助下，在醇香食品公司擔任清潔工。（謝佳潾攝）

中年聽障人士「阿洪(化名)」前年經勞動部潮州就業中心運用「職場學習及再適應計畫」，獲得台日合資的醇香食品公司僱用任清潔工。該公司日籍主管為降低阿洪在工作過程中的溝通障礙，發揮耐心，特別製作工作清單讓作業流程標準化，助他了解職責所在，穩定就業至今。

阿洪在前年經鄰居介紹，來到潮州就業中心崁頂就業服務台尋求協助。他拿出紙筆向就服員溝通表示，自己天生聽力障礙，無法口語溝通，沒學手語，只能用簡單的文字與人溝通。過去求職就因為聽障身分加上缺乏人際互動經驗，四處碰壁，都是靠擔任臨時工的微薄收入或政府補助勉強度日。

潮州就業中心了解阿洪情況後，得知醇香食品公司釋出清潔工職缺，主動向該公司日籍主管引薦，在說明公司可運用「職場學習及再適應計畫」，協助聽障者重返職場、獲得最長3個月的工作津貼，公司方面則可獲得每月5千元的工作教練輔導費補助後，公司最後決定僱用阿洪。

「沒有人是完美的，要把聽障員工當作正常人看待」，該公司日籍廠長山田典良說，阿洪到任後，公司為排除溝通障礙、清楚傳達工作職責，特別為他設計一張工作清單，把所有作業項目標準化，若他還是不清楚工作內容，主管們甚至會親自示範作業流程，再搭配紙筆溝通。廠長強調，主管多一些耐心，員工就會明白工作指令。

面對這份工作，阿洪說，除了感謝勞動部幫他找了一份穩定工作，也要感謝公司，為了他這位唯一的聽障員工，特別在工作地點附近加強設立限速標誌、保障他的安全，以及添購除油相關設備減輕工作負擔，「我一定會好好珍惜這份工作」。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，像阿洪這樣的聽障者，只要業者願意多花一些時間溝通、傳達工作任務，其實他們的工作能力不輸正常人，工作穩定性甚至比一般人更高。關於求職、求才資訊以及勞動部「職場學習及再適應計畫」，歡迎民眾連結勞動部高屏澎東分署官網查詢或撥打潮州就業中心(08)7882214、屏東就業中心(08)7559955洽詢。

(中時 )