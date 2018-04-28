川普： 美國尋求和平繁榮朝鮮半島 期待與金正恩會面

2018年04月28日 07:01 中時 江靜玲

東德出身的梅克爾表示，德國人對分開多年後首次接觸的意義，再了解不過，兩韓峰會是邁向美好未來的第一步（江靜玲攝)

美國總統川普今天恭喜韓國與北韓完成歷史性峰會，表示美國尋求的是一個和平、繁榮、和諧的朝鮮半島。川普並表示，期待與北韓領袖金正恩會面，「應該會是件了不得的事」。

川普今天在白宮東廳與到訪的德國總理梅克爾舉行共同記者會。川普發言時主動提及兩韓峰會，對兩韓表達朝鮮半島完全去核化的目標感到鼓舞，同時感謝梅克爾在對北韓施行最壓力的協助，才達到此刻的重要發展，「接下來會發生什麼事，讓我們拭目以待。」

川普表示，美國尋求的是朝鮮半島和平、繁榮、和睦的未來；不僅是韓國人民，更是全球人民的光明未來。他強調，無論接下來往那裡走，「我們都不會重蹈覆轍。」美國對北韓的最大施壓仍會持續，直到北韓完成去核化。川普說，他期待與金正恩會面，「應該會是件了不得的事。」

媒體詢問川普是否與金正恩通過話，或準備在「川金會」前通話。川普表示，他不評論是否與金正恩通話，但美國與北韓建立了很好的工作關係，過去數月，事情變化非常快，「他們尊重我們」。

川普說，他期待與金正恩見面能有成果，並表示，現在可能晤面地已縮小到「兩個國家、兩個地方」，很快就會公布。

川普指出，北韓問題是過去美國政府早就該處理的事，他會把這事處理好，希望南北韓和平。他並再次感謝中國大陸習近平主席在美陸談判貿易時，仍在北韓核武問題上採取強硬行動，給予協助。

東德出身的梅克爾則透過傳譯表示，德國人對分開多年後首次接觸的意義，再了解不過，兩韓峰會是邁向一個美好未來的第一步。但梅克爾也提示，必須觀察北韓是否實踐無核化。

(中時 )