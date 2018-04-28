4月28日三大報頭版要聞

4月28日三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

文金會《板門店宣言》 完全棄核 年內終戰

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩27日在邊境板門店「和平之家」舉行眾所矚目峰會，會後簽署《板門店宣言》，確認透過「完全棄核」實現半島無核化共同目標，並爭取年內宣布「終戰」，矢言朝鮮半島將不再發生戰爭，迎來新的和平時代。文在寅還將於今秋訪問平壤。

張志軍出任海協會長

大陸前國台辦主任、現任人大外事委副主任張志軍，昨被推舉為大陸海協會新任會長。海基會發言人管安露昨晚呼籲雙方共同努力，推動兩岸和平穩定。

發布祕密外交照 川普狂刷存在感

兩韓峰會27日登場，美國總統川普也忙著發表意見，大刷存在感！他誇稱自己尚未跟金正恩坐下來談，對方就已做出讓步，而美國什麼也沒讓。白宮同時祝願文金會成功，朝鮮半島人民幸福。還發布蓬佩奧訪問平壤與金正恩見面握手的照片，預示著川金會也近了！

蔡樂與對岸領導人見面

南北韓領導人昨天展開會談，並發表共同聲明，將商定停止一切敵對行為。蔡英文總統表示，「只要沒有設政治前提，且在對等的原則下，相信沒有任何一個台灣的總統會拒絕，我們也樂於跟對岸領導人見面。」

@旺報

髮夾彎 兩韓超車

昨天4月27日兩韓達成歷史性的成就，與過去兩次首腦會談不同，這次簽署《板門店宣言》，明確寫下半島無核化保證。而這一天也是兩岸兩會辜汪會談25周年，兩岸領導人也曾在2015年正式會面，兩岸關係卻在2016年政黨輪替後急轉直下，可以說，兩岸「起了個大早，卻趕了個晚集」，未來契機就在小英一念之間。

劉結一：辜汪證明九二共識重要

昨天是「辜汪會談」25周年，大陸國台辦主任劉結一表示，25年的歷程證明了堅持「九二共識」的重要意義。他強調，堅持九二共識，兩會商談就能夠順利開展，兩岸關係就能改善、發展，否則兩會商談就沒有政治基礎，兩岸關係就面臨挑戰。

兩韓第一夫人 時尚大PK

27日舉行的南北韓首腦會談，吸睛焦點之一是文在寅的夫人金正淑與金正恩夫人李雪主。李雪主晚宴開始前抵達板門店，在舉行兩韓高峰會的和平之家，與南韓總統文在寅的夫人金正淑會晤。2位第一夫人首次見面，都穿著典雅保守的套裝，裝扮十分得體，金正淑顯得雍容華貴，李雪主雖然年輕許多，但整體過於沉穩。

陸3月工業利潤放緩 向好格局不變

大陸國家統計局周五公布，3月規模以上工業企業實現利潤總額5897.5億元（人民幣 ，下同），較去年同期增長3.1%，為2016年12月增長2.3%以來最小，而2017年全年每個月增幅都在一成以上，且較1-2月大幅回落13個百分點。國家統計局指出，這是受匯兌損失等影響，工業穩中向好格局沒有改變。

@工商時報

15檔5月常勝軍 反攻

台股歷經最慘4月，5月又將面臨傳統「五窮六絕」淡季，投資專家指出，市場已提前反應產業利空消息，並吸引低接買盤布局，換手後逐步清洗浮額，有利大盤築底反攻。統計近10年5月上漲機率逾7成個股，且獲法人逆勢買超認證，共有達欣工、日電貿、百和等15檔，有機會領銜反攻。

危機解除 當沖降稅 下周無縫接軌

台股當沖降稅延長變數危機解除！藍綠雙方各退一步，民進黨團昨（27）日以優勢人力否決《證交稅條例》修正復議案，現股當沖千分之1.5優惠稅率延長修正案火速轉呈總統府公告，29日生效，下周一（30日）台股開市無縫接軌，不會出現空窗期。

Q1經濟成長3.04％ 優於預期

行政院主計總處昨（27）日公布今年首季GDP概估統計，在出口、消費優於預期下，我國首季經濟成長達3.04％，較預測數為佳，雖仍低於去年第三、四季，但已連續三季在3％以上，顯示台灣經濟續呈穩定成長。

拚台灣經濟轉大人 小英視察航太業 促打國際盃

總統蔡英文昨（27）日指出，執政後推動5+2產業創新，兩年來已獲得顯著成效，帶動整體產業和經濟結構轉型，讓台灣經濟能夠「轉大人」，航太科技未來要在內需市場練兵後，進一步打「國際盃」，爭取更大的市場。

(中時電子報)

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