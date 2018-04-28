韓學者：宣示無核化較象徵 具體交由美國談

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陳建瑜／京畿道報導

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅昨達成《板門店宣言》，確定「無核化」為共同目標，韓國外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓昨接受本報訪問表示，這對接下來的「川金會」有幫助，宣言內容在「無核化」較為象徵性宣示，至於具體還是得由美國來談。

黃載皓指出，川普今在推特上公布美國務卿蓬佩奧日前訪問北韓的照片，從上述訊息整體來看，間接暗示接下來的「川金會」不會很悲觀。

針對《板門店宣言》內容，黃載皓指出，在民間、人道主義交流部分，沒有太大特別，唯一較特別是在開城設立韓朝聯絡處。原先外界猜測可能在平壤及首爾各設立聯絡處，但時機尚未成熟，未來還有美朝峰會，因此在開城設立是好的選擇，不會引起不必要的爭議。

黃載皓說，其次，在軍事安全領域上，南北領導人已經確定方向，接下來就是由南北防長去對話，另外，減軍也是好的，但這些都需要非常具體的措施。

另外，黃載皓說，宣言提及和平體制部分，仍跟美朝有關，但這要看以何種模式建立，內容提及「韓朝美」或「韓朝美中」都列為選項，這就看中國未來扮演何種角色，讓中國角色不被忽略，對和平機體制有很大的幫助。

整體而言，黃載皓認為，宣言90％主要是談論南北韓，而不到10％是提及希望獲國際社會的支持，這是必要的，南北峰會終究聚焦在南北韓的議題上。

(中時 )

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