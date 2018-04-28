教育部拔管載入史冊 龍應台傷心：台灣正式崩壞

2018年04月28日 08:27 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部終於不顧一切拔管，文化知識界發出強烈反彈！前文化部長龍應台傷心地說，幾代人幾十年近百年來所建立起來的包容、開放、溫潤又講究公平與寬容的台灣，正式進入崩壞。而這全是在蔡英文許可、行政院長賴清德拍板下，所做出的決定。他們為了一黨之私，破壞了「大學自主」的核心精神。

得知教育部駁回管中命人事案，龍應台昨（27）日在臉書上寫下她的傷心。她標記2018年4月27日，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長，是載入史冊的今天。

龍應台說，教育部拖延任命台大透過遴選機制選出來的校長當選人三個半月。拖延的理由一再變動。台大的三次會議、三次檢視、三次結論，都被教育部拒絕。在這一百多天內，教育部讓台大沒有校長。今天拿出最後手段：台大遴選會所選出的校長，不予聘任。

龍應台曾與管中閔在馬政府共事過，但龍應台說，業務交集不多，也無暇建立私交。他會不會是台大最好的校長？她不知道也不在乎，但她知道，他是台大經過正規程序產生的校長。

龍應台說，自己知道幾件根本的事，「我知道，大學的自由、獨立，是民主社會的核心價值之首要大宗。我知道，尊重程序正義是民主制度的核心棟樑原則，絕不可破，一破就是大崩潰。」

龍應台當過文化部長，曾為中央政府部長的她知道，對於社會矚目、影響深遠的事件，行政院長一定會負責任地向總統詳細報告，分析利弊。

她說，今天，2018年4月27日，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長，這是一個台灣百年民主追求史上一個里程碑的日期。這個日期標註了：在總統蔡英文的許可、行政院長賴清德的拍板下，決定做出了。他們身為政治人物的從政史上，留下一個紀錄：為了一黨之私，他們破壞了「大學自主」的核心精神。

龍應台說，「今晚我傷心。我傷心的是，當審判的日子到來，該被審判的被審判吧，但是幾代人幾十年近百年來一滴淚、一滴汗、一滴血、滿腔辛酸所建立起來的包容、開放、溫潤又講究公平與寬容的台灣，正式進入崩壞。而我們，和我們清純可愛的下一代，都逃不掉。」

(中時電子報)