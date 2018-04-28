綠營為選舉不擇手段 社運人士嗆：民進黨不死 台灣穩死

2018年04月28日 08:24 中時電子報 陳怡文

軍人年改引爆激烈陳抗，引發民進黨抨擊，綠委林俊憲與社運人士鄭村棋一同出席政論節目時，砲火四射，鄭村棋表示台灣社會被你們搞得快破產了，你們民進黨拚命撈。林俊憲也回嘴「年金要破產是馬英九說的」鄭村棋再嗆整個國家往下沉淪，你們是步步上升，為年底選舉不擇手段，過去說國民黨不倒台灣不會好，我跟你說民進黨如果不死，台灣穩死的，民進黨不死，台灣包死。

林俊憲在《少康戰情室》表示，「暴力不管發生在什麼地方，都是不被社會所允許」為什麼要上街頭，上街頭很辛苦，曬太陽、睡馬路，目的就是希望能得到社會關注、同情。

鄭村棋回應，你們(民進黨)一直講破產，你們當家，台灣社會被你們搞得快破產了，你們有在乎嗎？你們民進黨拚命撈。林俊憲插話「什麼叫拚命撈、年金要破產是馬英九說的，誰吃的肥滋滋」。

鄭回應「你們這幾年不是每個越撈越多，為鞏固你們的權力，為你們利益的時候是不擇手段到了極點，今天軍人被這樣弄，起來(陳抗)有什麼不對」。

且民進黨都說有溝通，但今天他們(軍人)有必要被你們砍嗎？你們砍人家就是不對，還敢講那種話，說要溝通，你們為權力多賣力，這4年來有減少嗎？整個老百姓整個國家往下沉淪，你們是步步上升，為年底選舉不擇手段。

鄭村棋再嗆徐國勇，不要躲在警察後面，在那邊大小聲、說暴力。「過去說國民黨不倒台灣不會好，我跟你說民進黨如果不死，台灣穩死的，民進黨不死，台灣包死。」

(中時電子報)