來台30年夏明麗修女 今獲北市府頒發身分證

2018年04月28日 08:53 中時 張立勳

來台30年的愛爾蘭籍夏明麗修女，幫助無數中輟學生、受暴婦幼和棄虐兒走出陰霾，今年3月順利經內政部許可取得我國國籍，27日由台北市副市長鄧家基頒發國民身分證，成為北市首位殊勳歸化女性。

夏明麗18歲加入愛爾蘭天主教善牧修女會，曾在法國、英國、澳洲等地服務，1987年被派到台灣，幫助高危機青少年、單親家庭、未婚媽媽、人口販運被害人等，展開一段段愛的故事，足跡遍及全台，用生命的力量感染每個受傷心靈。

目前天主教善牧基金會在全台設立40個家園及服務中心，夏明麗談起每個來到中心、家園的孩子，她說，「我喜歡幫孩子慶生，幫他們唱生日快樂歌，因為透過大家的歌聲和祝福，他們可以感受到滿滿的愛，知道自己很重要。」

夏明麗雖然已高齡83歲，依然行動自如，服務與關愛的腳步未曾停歇，她說，要永遠做孩子們的依靠，任何時候只要孩子們想要哭訴、需要擁抱，都會張開雙手，做孩子們最堅強的家人。

北市民政局長藍世聰表示，夏明麗早就把台灣當作自己的第二故鄉，對於市府要頒發身分證，仍欣喜不已，歡迎夏明麗加入北市大家庭，特地贈送一幅結合台北城市意象和羊群的繪畫，畫中的夏明麗是溫柔的牧羊人，不放棄任何1隻小羊，陪伴小羊找到人生方向。

鄧家基頒發國民身分證後說，感謝夏明麗對這片土地的熱愛與無私付出，像永遠的小太陽，溫暖城市的每個角落。

(中時 )