北市智慧路邊停車格 9月擴大試辦將新增120格位

2018年04月28日 08:58 中時 張立勳

台北市去年4月推動的「路邊停車格位智慧化」，預計今年9月起擴大第二階段試辦至延平南路、公園路等9個路段共120格，並新增電子開單及自主繳費服務，未來民眾把車子停在智慧停車格位，完成電子開單且自主繳費，將享有9折優惠或商圈購物特價。

北市交通局去年4月到今年1月，試辦第一階段路邊停車格位智慧化，依靠智慧車柱錄影或地磁感應器偵測車輛，包括松智路13格及民生東路5段、仁愛路2段各18格與10格，提供全日即時停車資訊。

停管處正工程司李世芬27日在交通會報指出，經第一階段試辦後，選擇停車周轉率高或主幹道、商圈展開二階段收費試驗，了解民眾接受度及實施可行性，所有資訊會發布在北市好停車APP、停車導引網站或資料開放平台。

她說，9家獲選廠商將自5月1日開始籌畫，9月至明年2月試辦，預計今年底前提供全市4000個停車格位全日即時資訊，不但可以節省車主找車位時間，也能改善夜間沒有路邊停車資訊的情況。

停管處表示，為鼓勵民眾自主繳費，研議推出9折優惠，或由業者提供誘因，例如完成繳費，就可以透過APP獲得商圈消費特價。

不過，由於第二階段試辦業者多達9家，台北市長柯文哲質疑正式上路後，該怎麼讓其他8家退場？他直言「請神容易送神難」，要求各局處要培養「聰明文化」。交通局解釋，因各家業者的設備、規畫都不同，希望透過開放多元參與計畫，未來真的花錢買服務時就不會這麼多家了。

(中時 )