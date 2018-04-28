陜西驚傳隨機殺人事件 疑夾怨報復9死10傷

圖為距離米脂縣第三中學最近處的街景圖，該校並無街景。（圖/翻攝百度地圖）

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中時電子報

中國大陸陝西省榆林市米脂縣在昨(28日)晚6時10分左右驚傳隨機殺人事件，有19名米脂縣第三中學的國中生被砍傷，目前已證實9人死亡，10人受傷，一名男性嫌犯已遭到警方當場逮捕。

米脂縣第三中學昨日發生隨機殺人事件，已有9人身亡。（圖/翻攝百度地圖）

大陸媒體界面新聞引述當地公安局內部人士透露，兇嫌是當地的未成年少年，曾就讀米脂縣第三中學，後來休學；此次攻擊疑似是為了報復學校、報復社會。

米脂縣公安局內部人士事後指出，事發地在米脂縣第三中學門口不遠的下坡位置，一名男子衝出來，揮刀砍向放學後的學生，「男生跑得快，所以被砍的多為女生。」這 新京報報導，現場一名目擊者指出，事發當時正值學生放學期間，事發在學生放學的一段「必經之路」上，一名社會青年「見人就砍」。

根據網路流出的影片與照片顯示，有數名被砍的女學生全身是血倒在馬路已無動靜；一名民眾哭喊要求快打110報案。當地警方獲報趕赴現場後，逮捕一名穿著黑衣的年輕男子。

受傷的學生陸續被送到米脂縣醫院救治，多名當地民眾前往醫院主動表示要捐血。

米脂縣委宣傳部表示，目前已有9名學生死亡，10人受傷。受害學生中14名為女性，5名為男性，昨日證實死亡者中5名為女性，2名為男性，今日又有2人不治。

(中時電子報)

文章來源：陜西驚傳隨機殺人 學生7死12傷

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