瑞典國寶合唱團ABBA 解散35年後再次復出！

被稱為瑞典國寶級合唱團的ABBA，昨晚宣布將重新合體復出！（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，從1983年解散至今、被稱為瑞典國寶級合唱團ABBA，昨晚在社群網站上宣布，即將推出睽違35年來的二首新歌，其中1首名為「I Still Have Faith In You」，可望於今年底在歐美如BBC等各大電視網首播，未來不排除還將舉辦世界巡迴演唱會，讓不少喜愛他們的死忠歌迷非常興奮。

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ABBA的聲明稿中指出，「這個決定非常讓人興奮！我們4人共同決定，35年後重新聚首並進錄音室唱歌，對我們而言，就像結束了一段短暫假期，所有的時光依舊，我們相信，這會是一次完美的經驗！」

由比約恩·奧瓦爾斯（Björn Ulvaeus）、班尼·安德森（Benny Andersson）、昂內塔·費爾特斯科格（Agnetha Fältskog）和安妮-弗瑞德·林斯塔德（Anni-Frid Lyngstad）4人組合，在1974年歐洲歌唱大賽中，以歌曲《滑鐵盧》獲勝而出名。樂團的ABBA名稱來自於樂團成員姓名的首字母，享譽全球最經典的兩首名曲，包括《媽媽咪呀》（Mamma Mia）和《跳舞皇后》（Dancing Queen）。但隨著全球音樂浪潮變化，加上團員之間不同的想法，最後在1983年解散。但對於歐美以外的地區，ABBA的音樂依舊在印度和東南亞等地擁有廣大歌迷。

瑞典知名合唱團ABBA於1974年演出的資料照。（圖/美聯社）

雖然有不少人質疑，4位團員總年齡加起來已高達284歲，此時復出，會不會收到適得其反的「效果」？但當年以《媽媽咪呀》轟動百老匯、並在梅莉史翠普（Meryl Streep）主演下，2000年再次登上大銀幕，憑藉著這首橫跨20多年的經典金曲，仍讓ABBA樂團的兩首新歌曲倍受外界期待。

(中時電子報)

文章來源：Abba announce first new songs for 35 years

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