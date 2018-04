瑞典國寶合唱團ABBA 解散35年後再次復出！

2018年04月28日 09:04 中時電子報 李靖棠

據英國衛報(The Guardian)報導,從1983年解散至今、被稱為瑞典國寶級合唱團ABBA,昨晚在社群網站上宣布,即將推出睽違35年來的二首新歌,其中1首名為「I Still Have Faith In You」,可望於今年底在歐美如BBC等各大電視網首播,未來不排除還將舉辦世界巡迴演唱會,讓不少喜愛他們的死忠歌迷非常興奮。

ABBA的聲明稿中指出,「這個決定非常讓人興奮!我們4人共同決定,35年後重新聚首並進錄音室唱歌,對我們而言,就像結束了一段短暫假期,所有的時光依舊,我們相信,這會是一次完美的經驗!」

Official Int ABBA FAN CLUB (@officialabbafanclub) 分享的帖子 · PDT 2018 年 4月 27 日 上午 4:58

由比約恩·奧瓦爾斯(Björn Ulvaeus)、班尼·安德森(Benny Andersson)、昂內塔·費爾特斯科格(Agnetha Fältskog)和安妮-弗瑞德·林斯塔德(Anni-Frid Lyngstad)4人組合,在1974年歐洲歌唱大賽中,以歌曲《滑鐵盧》獲勝而出名。樂團的ABBA名稱來自於樂團成員姓名的首字母,享譽全球最經典的兩首名曲,包括《媽媽咪呀》(Mamma Mia)和《跳舞皇后》(Dancing Queen)。但隨著全球音樂浪潮變化,加上團員之間不同的想法,最後在1983年解散。但對於歐美以外的地區,ABBA的音樂依舊在印度和東南亞等地擁有廣大歌迷。

瑞典知名合唱團ABBA於1974年演出的資料照。(圖/美聯社)

雖然有不少人質疑,4位團員總年齡加起來已高達284歲,此時復出,會不會收到適得其反的「效果」?但當年以《媽媽咪呀》轟動百老匯、並在梅莉史翠普(Meryl Streep)主演下,2000年再次登上大銀幕,憑藉著這首橫跨20多年的經典金曲,仍讓ABBA樂團的兩首新歌曲倍受外界期待。

