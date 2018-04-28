「拔管」成定局台大生冷漠？網：可憐的不是學生，是…

教育部27日做出結論，確定將駁回管中閔當選台大校長資格。（報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

台大校長遴選案爭議延燒4個多月，教育部27日做出結論，確定將駁回管中閔當選資格，要求台大重新進行校長遴選作業。有人發文問「卡管」演變成「拔管」，為何台大校園卻相對沉默？對此有網友神解析，「卡管最可憐不是學生，是台大校務人員升遷轉調都被卡住。」

教育部昨晚間發表聲明，指出「大學校長的遴聘，要接受較高道德標準的檢視。」台大校長的遴選過程中，遴委會未遵守其自訂之各階段遴選基本準則，宣布確定駁回管中閔的台大校長聘任案。

「拔管」成定局引起網友議論，有人問「卡管案」演變至今，連其他候選人都能有怨言，「可見『那隻手』不是不存在」，網友也指出，台大這時候顯得相對沉默，「反應冷淡，更讓人感到憂傷。」

Po文一出，網友紛紛留言回應，有人解析「卡管最可憐不是學生，是台大校務人員升遷轉調都被卡住」、「那你覺得台大學生應該要有什麼反應?」、「學生會本來就反管的不意外」、「學生更在乎期中考會不會過，代理校長又怎樣，證書還是證書」。

也有網友表示，「別忘了選民進黨的多數選民中有很多青年族群朋友」、「沉默？台大搞不好爽到快內傷呢，看看台大過去那綠的發黑的紀錄！」、「草皮被踩學生會義憤填鷹，政治力赤裸裸破壞大學自治學生會還大聲叫好，笑死。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

卡管四段主文廢話連篇 洪孟楷幫… 繼續卡管！台大：對教育部決定表…

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