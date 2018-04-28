影》噁心曲球再現! 達比修有復活6局飆8K

2018年04月28日 09:42 中時電子報 林宋以情

This pitch from Yu Darvish....is... absurd 😳pic.twitter.com/RVkjVQ6Rsb — Def Pen Sports (@DefPenSports) 2018年4月27日

揮別連續2場先發一局爆，小熊隊日籍強投達比修有，28日主場先發對釀酒人隊，6局飆8K僅被敲3安失1分，繳出近3場最佳優質先發，儘管與勝投擦肩，但仍幫助小熊3比2擒釀酒人，本季對釀酒人寫下5勝1負。

達比修有2比1領先時退場，但釀酒人7局上扳平戰局，小熊下個半局攻下超前分，1分差氣走釀酒人。達比修有無疑是奪勝功臣，拿手大角度曲球、滑球和二縫線速球交叉運用迷幻打者，更引得場邊觀眾驚呼連連。

達比修有5局上先用94.7英里(約152公里)二縫線速球三振索加德，隨後對皮尼亞(Manny Pina)投出64英里(約102公里)曲球，全場3萬5579名球迷呼喚他的名。小熊教頭麥登說，「我喜歡『Yu』聲，我喜歡看到這種場景，精彩的三振，還有陣陣Let's go Yu。」

被102曲球三振，皮尼亞賽後無奈道，「我完全沒心理準備，他一整天只投這顆吧？我準備好打二縫線或滑球了，但他投了這顆。他非常優秀，所有控球非常穩。」

5局下達比修還擊出右外野二壘打，原本還想衝三壘，最後一秒煞車撲回二壘，全場觀眾仍拍手叫好。

麥登認為達比修心態更強壯了，「他在心理建設下很多功夫，他做了對的選擇。要成為特別的投手，你有時必須跳出框架，但又必須適時收斂，他做的很好。」

達比修有感謝「鬼才教頭」，「他非常照顧我，今天遇到的情況其實和上次先發類似，但我和麥登聊過，才能克服一切。」

達比修表示他與麥登在克里夫蘭聊過，麥登完全不擔心達比修有的狀態，「過去的比賽無須在意，只要專注下一場比賽。」

(中時電子報)