傷敵一千自損破萬 教部拔管燒到自己

2018年04月28日 10:18 中時電子報 戴安瑋

網路溫度計公布教育部27日拔管當天，網路正負面情緒比。翻攝網路溫度計

教育部昨夜確定拔管，DailyView網路溫度計表示，27日當天教育部拔管後網路負面情緒58.91%遠高於正面情緒5.85%，負面情緒是正面情緒的10倍，顯示該結果存在相當的爭議，也讓多數網友無法信服，該網站並盤點教育部為「卡管案」燒到自己的六大爭議事件，第一名是「政治干預學生自治」，網友要求黑手滾出校園。

DailyView網路溫度計以【終於「拔管」！教育部扯出那些傷敵一千自損破萬的爭議】公布網友對教育部卡管、拔管111天的網路聲量表示，教育部阻擋台大新任校長管中閔上任的「卡管」111日鬧劇，終於在4月27日晚間拍板定案確認「拔管」，網路上對於4月27日當天拔管案結果的正負面情緒比，負面情緒58.91%遠高於正面的5.85%，顯見該結果是存在相當的爭議，也讓多數網友無法信服。

網路溫度計盤點六大教育部為卡管案燒到自己的爭議事件。翻攝網路溫度計

該網站並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點教育部為「卡管案」燒到自己的六大爭議事件，第一名是「政治型預學生自治」，第二及第三名為「赴陸兼職」、「吳茂昆爭議不斷」，第四名至第六名依序為「潘文忠自請下台」、「台哥大獨董爭議」、「論文抄襲烏龍爆料」。

DailyView網路溫度計表示，教育部認為管中閔在參選過程中未揭露獨董身分、台灣大哥大副董蔡明興擔任遴選委員，推斷存在經濟和法律上重大利益未迴避的疑慮，為了避免對其它候選人產生不公平，因此宣布不發聘書，全案將重新初審以及投票，結束這場爭議不斷，連自己人都不斷被牽連進去的政治角力戰，而台大將繼續面臨沒有校長的日子。

台大新任校長爭議不斷，不僅綠營人士全力圍剿，媒體名嘴還有教育部也群起攻之，以論文抄襲、非法兼職、未利益迴避等各式各樣的理由指稱管中閔不適任。正如前教育部長潘文忠下台前所說「希望所有的政治操作能就此停止」，台大校長遴選案已經不單只是遴選過程有沒有瑕疵這麼單純，而是一場政治角力大賽。然而種種的「卡管」行為已經逐漸失控，如同一把野火點燃遼闊的草原，這把火現在也燒到了自己人身上。

網路溫度計說，教育部這次卡管間接引發的最大爭議，就是政治勢力干預學生自治，不少網友紛留言，要求黑手滾出校園。

(中時電子報)