啪啪啪！蔡英文慘遭美媒打腫臉 網友看笑話

蔡英文亞航致詞照。（資料照，曾薏蘋攝）

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中時電子報

昨總統蔡英文南下啟動5+2產業創新系列行程，致詞表示透過5+2計畫讓台灣經濟真的能夠「登（轉）大人」而執政將滿2年，已看出「初步成果」。但美媒指出，台灣在四小龍中脫團且差距只會繼續擴大。PTT網友表示「經濟轉大人然後被外國評論為該踢出四小龍了？」、「轉大人，都燒碳自殺快沒命了」。

美國財經媒體報導，台灣經濟長期弱勢，主因是「企業未能發展出全球性品牌」，其將加速與其他3個經濟體的差距。反觀南韓早已建立了強大國際品牌，包括三星、現代汽車以及LG。另外，台灣經濟成長率在亞洲4小龍中墊底，央行總裁楊金龍之前表示，主要是受到民間消費、政府投資成長下降導致，他建議採內、外需雙引擎策略，提高台灣的國際競爭力。

由於蔡英文表示透過5+2計畫讓台灣經濟真的能夠「登（轉）大人」而執政將滿2年，已看出初步成果。但網友無感，痛批「這兩年除了搞對立鬥爭跟說空話幹話之外有政績？」、「成績？砍7天假？一例一休圖利資方？年薪250萬實習生？限電？企業出走？放寬食安標準？卡管干涉大學自治？」、「人民多賺的錢都被物價上漲吃掉了」、「早就不是什麼龍了 現在台灣只是條廢蟲」、「美國爸爸都在帶風向踹你dpp了 看來真的只有一屆好日」。

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(中時電子報)

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