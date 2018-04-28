美公布「301特別報告」 台灣盜版侵權問題再被點名

2018年04月28日 10:25 中時電子報 李靖棠

據美國貿易代表署（USTR）今天公布「特別301報告」（The Special 301 Report）全文顯示，中國大陸連續14年列入「優先觀察名單」，包含印尼、印度、俄羅斯等國也皆列名。但讓人臉上無光的是，儘管台灣已不在兩份觀察名單中多年，但我們的盜版與侵犯智財權問題，仍遭美國官方點名。

報告中，美方在在網路及廣播影視盜版問題中，台灣等多個國家，透過串流影視設備產生的非法播放行為，對諸多提供運動、現場表演及其他合法內容的串流供應商，造成直接且不小的威脅，美國政府認為這類盜版侵權行為相當嚴重。遭點名的國家除我們外，還包含加拿大、中國大陸、印度、荷蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、烏克蘭等地。

此外，對於未經授權的拍攝與侵權行為，台灣也榜上有名。美國在報告指出，台灣在內等多國，需要調整法律規範，才能有效阻止侵權拍攝，像是在電影院中未經允許的拍攝，卻不被認定為刑事犯罪，讓美國感到相當不解，希望各國採取與強化，能防止非法攝影的法律和執法措施。

今年的特別301報告中，名列「優先觀察名單」12國為：阿爾及利亞、阿根廷、加拿大、智利、中國大陸、哥倫比亞、印度、印尼、科威特、俄羅斯、烏克蘭與委內瑞拉。美國將與這12國，進行直接會談、以解決智慧財產權問題。

(中時電子報)