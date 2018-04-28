美公布「301特別報告」 台灣盜版侵權問題再被點名

美國現任總統川普。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國貿易代表署（USTR）今天公布「特別301報告」（The Special 301 Report）全文顯示，中國大陸連續14年列入「優先觀察名單」，包含印尼、印度、俄羅斯等國也皆列名。但讓人臉上無光的是，儘管台灣已不在兩份觀察名單中多年，但我們的盜版與侵犯智財權問題，仍遭美國官方點名。

報告中，美方在在網路及廣播影視盜版問題中，台灣等多個國家，透過串流影視設備產生的非法播放行為，對諸多提供運動、現場表演及其他合法內容的串流供應商，造成直接且不小的威脅，美國政府認為這類盜版侵權行為相當嚴重。遭點名的國家除我們外，還包含加拿大、中國大陸、印度、荷蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、烏克蘭等地。

此外，對於未經授權的拍攝與侵權行為，台灣也榜上有名。美國在報告指出，台灣在內等多國，需要調整法律規範，才能有效阻止侵權拍攝，像是在電影院中未經允許的拍攝，卻不被認定為刑事犯罪，讓美國感到相當不解，希望各國採取與強化，能防止非法攝影的法律和執法措施。

今年的特別301報告中，名列「優先觀察名單」12國為：阿爾及利亞、阿根廷、加拿大、智利、中國大陸、哥倫比亞、印度、印尼、科威特、俄羅斯、烏克蘭與委內瑞拉。美國將與這12國，進行直接會談、以解決智慧財產權問題。

(中時電子報)

文章來源：2018 Special 301 Report

更多精彩新聞請見國際頻道！
瑞典國寶合唱團ABBA 解散35年後… 兩韓融冰、文在寅「脫棋子化」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。