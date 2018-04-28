NBA》詹皇浴血仍遭羞辱 溜馬痛宰騎士34分

左眉撞傷流血繼續上陣的詹姆斯，恐怕很難接受騎士慘輸34分的事實。(美聯社)

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中時電子報
溜馬射手歐拉迪波拿下季後賽生涯首次大三元。(美聯社)

儘管「小皇帝」詹姆斯一度被打到左眉流血，仍然帶傷繼續拚戰，卻改變不了騎士28日慘遭地主溜馬121比87痛宰命運，雙方首輪戰績扳成3比3平手，第7戰將於30日回到騎士主場進行，這是詹皇生涯首次面對首輪搶七！

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上半場完全就看詹姆斯、歐拉迪波兩人互飆，不過詹皇第2節不慎撞傷左眉附近流血不止，他雖包紮後馬上回到球場，卻沒法阻止溜馬擴大領先，雙方打完上半場，溜馬57比47領先，沒想到來到下半場，這次換成洛夫受傷。

洛夫第3節遭到對方肘擊，鼻樑明顯受傷退場，溜馬趁機打出14比4猛攻，一舉擴大領先到20分，甚至打到末節，還曾領先到36分，簡直是在徹底羞辱騎士，左眉貼上膠布的詹姆斯，乾脆末節都沒上場，黯然接受慘敗現實。

帶領溜馬痛宰騎士的頭號功臣，是前役最後關頭遭裁判誤判的主力射手歐拉迪波，徹底把怨氣發洩在對手身上的他，拿下28分、13籃板及10助攻的季後賽生涯首次大三元，沙波尼斯19分，溜馬全隊7人得分上雙。

帶傷續拚的詹姆斯，則拿騎士全隊最高22分，且有7助攻、5籃板，但他並未獲得太多隊友支援，打完前3節，騎士全隊竟然只有詹皇1人得分上雙，如今隨著洛夫撞傷鼻樑，看來詹皇必須又在第7戰獨挑大樑了。

(中時電子報)

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