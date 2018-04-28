獨家》看台大遴選 陽明大學校長郭旭崧：應在大學自治下進行

陽明大學校長郭旭崧（中）28日上午出席生技博覽會。（李侑珊攝）

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教育部持續「卡管」，導致台大準校長管中閔遲遲無法上任，而陽明大學同樣陷入校長遴選爭議，新任校長郭旭崧卻已上任，惹來外界批評教育部對兩所大學的做法為雙重標準，陽明大學校長郭旭崧今（28）日表示，他以副教授資格遴選為校長，代表他是「非典型校長」，「到底我能不能帶領學校，做做看就知道！」

陽明大學今日舉辦生技就業博覽會；陽明大學校長郭旭崧表示，面對外界質疑他僅具備副教授資格遴選校長具備爭議性，「我確實以相當教授的資格來參選，很明顯地，我是非典型的校長」，他強調，陽明大學辦學勇於創新，辦學有很多實驗性的做法，「到底我能不能帶領學校，做做看就知道！」

針對教育部長吳茂昆堅持不願發布校長聘書給管中閔，郭旭崧則說，他身為台大校友，當然也希望台大校長遴選爭議能早點落幕，他另以陽明大學的狀況為例，校長遴選也延宕一個多月，如此當然對校務有所影響，「我期待，台大校長遴選能快速恢復正常運作。」

至於外界質疑，教育部面對台大與陽明大學的校長遴選過程、結果採取的是雙重標準，郭旭崧則說，他對台大的校長遴選辦法不了解，並且陽明與台大的校長遴選狀況也不同，不方便多做評論，但校務推動的確是很重要，「以我們的經驗來講，有校長還是沒校長，或是只有代理校長，還是有差別，他重申：我以台大校友的身分，希望台大能盡快恢復平靜。」

針對近來發生多起校長遴選爭議，郭旭崧則說，一切都要在大學自治的大原則下進行，都要按照標準與規矩來做，對我來說，「做一天和尚，敲一天鐘」，當下要務就是做好校長的職務與工作。

(旺報 )

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