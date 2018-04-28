教部「拔管」柯P：嚴重侵犯大學自主、哪個白癡決定這政策？

2018年04月28日 10:42 中時 張潼

教育部昨以台灣大學遴選委員會委員和被推薦人管中閔有「經濟法律上重大利益未迴避」為由，要求重新回到初審階段。對此，也是台大出身的台北市長柯文哲接受媒體訪問時忍不住批評說，他實在不願意批評民進黨，但以台大教授來發言，「這嚴重侵犯大學自主，不知道哪個白癡決定這政策，要檢討一下！」

柯文哲雖表示不願批評民進黨，但他仍指出，自己是台北市長，但也是現任台大醫學院外科教授，當時用借調來當市長，若以台大教授身份的話，他認為這件事已嚴重侵犯大學自主，不知道哪個白癡決定這政策，要檢討一下！

是否認為此事反而會燒到民進黨自己？柯文哲坦言，讓管中閔上任一定有爭議，人家會講遴選過程有瑕疵，但現在用行政命令打掉此事，不讓他當校長，爭議更大，「這個併發症真的太大。」他還說，這件事不用他跟民進黨去反映，台灣大學自己就會跳起來。

外界有聲音認為，管中閔被拔，乾脆出來選市長。對此，柯文哲說，管如果參選，現在票數一定很高，對他自己而言，該做的事就繼續做；但純粹就事論事，這件事（拔管）不知道是誰決策的，真的應該想一下。

雖幕僚不斷制止柯文哲再對中央政策發言，但柯文哲最後仍忍不住說，老實講，昨天回去知道這消息，併發症真的太大，以教授身份來看，選舉是另一回事，就大學自主來看，這還是怪怪的。

(中時 )