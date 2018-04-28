林夕點破台灣幸福假象？本人回應了：一場不美麗的誤會

外國遊客對台灣美食和物價便宜留下深刻印象。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

華語樂壇知名香港作詞人林夕兩周前以「台灣好便宜喔」為題投書媒體，引發一波「林夕點出台灣幸福是假象」的新聞熱潮，不少人悲嘆，台灣「即使已被灑鹽，很多人仍不覺得痛。」林夕今天再度投書媒體強調，這是「一場不美麗的誤會」。

林夕兩周前第一次投書《蘋果》表示，他自兩年多前開始所謂的雙城生活，台港兩邊各有一個家，真正活在台北，而不是偶爾的台式生活，才明白自己大約5、6年前在台灣接受訪問，講了一大堆台灣印象、台灣經驗，訪問出來的文章《我這香港人，看台灣很幸福》有多白目。

林夕回憶，他當時說了：台灣有全世界最好喝的茶、最好吃的米飯，而且吃下去很安心。那時候竟然不曉得食安問題是台灣熱門話題，到現在，看到頂新案最初一審判決，竟能以罰鍰了事，「換我是本地人，罵我傷口上撒鹽只是剛剛好而已。」

林夕這篇投書還說，旅台人士的口頭禪就是好便宜喔。但是點這個讚，也可能傻呼呼的點了另一個死穴；22K、28K乃至於承諾的夢想的3XK，是支撐這句「好便宜喔」的代價，…物價便宜對旅遊業有幫助，但不見得對勞工有成正比的助益，「以為是衷心讚美，你口中的蜂蜜，不小心會變成台灣朋友的鹽巴。」

媒體紛紛改寫這篇投書，重點都擺在：台灣物價較香港低廉背後，是勞工低薪換來的，「你口中的蜂蜜，不小心會變成台灣朋友的鹽巴。」林夕今天再度投書蘋果指出，沒看過原文前文後理的人，會以為他覺得台灣很幸福是假象，甚至說他揭破了背後的盲點。「唉，我那碎碎念的絮語，真是一場不美麗的誤會。」

他表示，自己沒有「評定」台灣生活幸福與否，任何人也很難代替他人定義幸不幸福。他在文中反指某些香港人，「當生存也成為問題，心的修為再高，熬到血糖偏低隨時昏倒，仍然無所求，知足常樂，樂於對遭遇的成因不聞不問，這種『放下自在』，嗯，好極，極權政府最歡迎這種國民了。」若問他香港人幸福嗎？他的回答是：我，不，知，道。

(中時電子報)

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