傳承214年! 萬和宮老二媽西屯省親遶境 龍燕巧同台

2018年04月28日 11:14 中時 盧金足

流傳兩百多年、每三年一次的台中市萬和宮老二媽、聖二媽西屯省親遶境活動，28日清晨舉行祈安上轎起駕典禮，市長林佳龍受邀為媽祖扶轎。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）28日在萬和宮「老二媽西屯省親遶境」活動，與國民黨參選台中市長、立委盧秀燕（左三）同台。（盧金足攝）

媽祖不分藍綠！台中市長林佳龍（左五）與立委盧秀燕（左三）一起為萬和宮老二媽、聖二媽祖虔誠上香。（盧金足攝）

傳承214年，登錄為台中市無形文化資產、3年一次的萬和宮「老二媽西屯省親遶境」，28日清晨6點32分舉行上轎起駕典禮，7點起駕，展開兩天一夜省親遶境之旅，29日晚上7時回鑾安座，市長林佳龍親自恭迎媽祖上轎，萬和宮老二媽、聖二媽祖回娘家省親遶境感動眾人，也是台中寶貴的無形文化資產；而也因媽祖緣份，林佳龍與盧秀燕在繼東區樂成宮「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福」，今天在「老二媽西屯省親遶境」再度同場。

老二媽省親遶境所經各里，都已安排各種陣頭，歡喜迎接西屯地區信眾尊稱的「姑婆祖」回鄉省親，28日一早在南屯萬和宮的擊鼓嗚鐘聲響下，林佳龍、立委盧秀燕、張廖萬堅、市議員陳淑華、朱暖英、黃馨慧、張耀中、何文海、劉士州、市府副秘書長郭坤明、文化局長王志誠、南屯區長何國裕、西屯區長程泰源及萬和宮董事長蕭清杰等人上香、迎轎後，萬和宮老二媽和聖二媽於眾多信眾簇擁上轎起駕。

林佳龍表示，3年1次的萬和宮老二媽、聖二媽回娘家省親遶境，是南屯萬和宮最令人感動的故事，由於信徒眾多，再分為兩個路線行經老二媽外婆家的何厝庄，可說是在地有特色的宗教活動，也是台中寶貴的無形文化資產。

「老二媽的眼淚！」 西屯區公所結合台中市鄉土文化學會、丹慶季媽祖會，以1年的時間策劃出版《萬和宮老二媽西屯省親的故事》一書，相傳「老二媽」開光點眼儀式當天，一名販賣針線女紅的商人行經萬和宮時，遇見家住西屯大魚池、名叫廖品娘的少女，受託轉告其父母，家門前的桂花樹下有兩枚龍銀可取出使用，並請父母不要傷心難過。

廖女父母聞訊趕到女兒房間，發現愛女已經氣絕，之後，親人思女心切至萬和宮探視，見神像老二媽留下淚珠，當地人確信廖品娘已化身為萬和宮的老二媽。

此一傳聞被列為犁頭店媽祖神蹟之一，西屯廖家後代更尊稱老二媽為「姑婆」，犁頭店也與西屯大魚池結下不解之緣，約定讓老二媽每3年於農曆三月回娘家遶境省親，一解鄉愁。

今天省親遶境預計下午4點左右抵達文修公園，舉行陣頭表演、躦轎禮儀式、萬民祈福大典、三獻大禮及民俗晚會等活動，晚間9點半移駕清靈宮駐蹕。

第二天行程則有別於往年，改為老二媽與聖二老神轎聯袂遶境，而且途中也會前往新光三越百貨購買拜訪何厝庄舅舅的伴手禮，也為這次活動增添不少趣味，最後約晚上7點回萬和宮進行回鑾安座儀式。

(中時 )