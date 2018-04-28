光輝 vs 梟龍 印度空軍司令：我們戰機比較厲害！

2018年04月28日 11:12 中時電子報 李靖棠

據印度Time on新聞網報導，近日舉行名為「Gaganshakti 2018」軍事演習的印度，其空軍總司令達諾上將（BS Dhanoa）在被媒體問到，有關印度自產輕型光輝戰機（Tejas）與勁敵巴基斯坦麾下的梟龍戰機（JF-17）比較時，達諾很自豪地表示，「光輝才是輕型戰機的未來！它擁有更好、更新的系統，我相信光輝戰機比梟龍更厲害！」

印度的輕型戰鬥機計劃（Light Combat Aircraft）最早能追溯回1969年，引入法國達梭航太（Dassault）作為技術顧問，2001年製造出首架試飛機，成功試飛後，時任總理阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊便正式將輕型戰鬥機計畫的戰機命名為「Tejas」，在梵語意思中是指「光輝」（Radiance）。除了空軍外，光輝也同時研發海軍艦載機版本，並於2015年首架光輝戰機交付空軍。

目前是巴基斯坦空軍主力戰機之一的梟龍戰機。（圖/巴基斯坦空軍）

機身很大程度參考幻象2000（Mirage 2000）的設計，採用無水平尾翼的大三角翼設計，使飛機擁有優秀的短距起降能力。屬於單座型設計，最高飛行速度可到達1.6馬赫、最大飛行距離為3,000公里。機身裝有一門23釐米的GSh-23機炮、並擁有8個導彈掛載點，可掛載空對空、空對地導彈或炸彈。

由成都飛機與巴基斯坦合作研製，暱稱為「梟龍」的單座輕型多用途戰機，巴國官方命名為「JF-17雷電」。梟龍2003年首次試飛、2007年交付巴基斯坦空軍，除巴國空軍裝備外，緬甸空軍亦有數架服役。由於是合資研製，梟龍使用的引擎分為俄羅斯克里莫夫設計局RD-93發動機或大陸自製的泰山發動機，裝載一具GSh-23機炮、擁有7個飛彈掛載點，可掛載多款如AIM-9響尾蛇飛彈等武器。

除了比較印巴兩國空軍的「優劣」外，達諾上將還表示，對於外界傳聞，印度空軍有意購買美規的F-35戰機（F-35 Lightning II）一事並不屬於，他們目前尚無打算採購此一新型的匿蹤戰機。

(中時電子報)