海委會重要性看掛牌排場 蔡英文：我和賴菊都來了

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海洋委員會今天掛牌運作，蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊「三巨頭」同台，出席揭牌儀式；總統致詞時表示， 「看看今天，我、賴院長、陳菊秘書長也是我們剛剛卸任的高雄大家長、陳菊市長，都一起來這裡」，見證海洋委員會的成立，這就代表政府對海洋事務，最高程度的重視。

總統更強調，「我們是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡面。」海委會成立之後，挑戰才正要開始。

今上午在高雄成立的海洋委員會舉行揭牌及主委布達儀式，行政院長賴清德還把印信交給新任、首任主委黃煌煇，今除了「蔡德菊」三巨頭同台，高雄多位在地立委管碧玲、許智傑等、高雄縣議會議長康裕成及高市政府首長等皆出席。

總統致詞時指出，過去，海洋事務被分散在22個機關，為了強化海洋政策的整體性，政府開始設置專責機構的準備工作。這項工作從2004年開始，歷經兩次政黨輪替、三位總統，今天，終於跨出重要的一步。

總統說，這不只代表台灣將要專注在海洋事務上的決心，這十幾年一路走來，也表示「海洋是台灣最重要的出路」，這個概念，是不分藍綠的朝野共識。

總統強調，新成立的海洋委員會將座落在高雄市，不僅有首都減壓的效果。也是我們平衡南北的努力中，重要的一環。

總統指出，高雄也是新南向的門戶基地。有海委會在這裡，會成為 中央地方合力推動新南向，最好的夥伴。他要感謝行政院、立法院，以及長久以來，為海洋委員會成立盡心盡力的朋友們。特別是海巡署李署長所帶領的海巡署團隊和 人事總處在籌設工作上的辛勞。

總統表示，她要請甫上任的主委黃煌煇跟海委會同仁，一起朝幾個方向，來為海洋事務努力。包括健全海洋法制，做好生態保育工作、 配合政策，推動海洋產業及強化海洋研究能量，培育海洋人才。

(中時 )

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