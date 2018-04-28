網傳吃這3藥會變聰明　食藥署：沒有效果

2018年04月28日 11:31 中時 倪浩倫

卡通裡面有記憶吐司，讓吃下吐司的人記憶力大增，現實世界中，則流傳有所謂的「聰明藥」，宣稱能集中注意力並增進讀書效率。衛福部食藥署表示，國際上常被宣稱為聰明藥的，共有3種藥品，但是，全部都沒有「提升腦力」的效果，也都屬於管制藥品，若非經專科醫師處方取得，更會涉及觸犯「毒品危害防制條例」。

網路流傳，國外學生及經理人，常仰賴「聰明藥」來提升大腦學習力跟工作效率，讓人半信半疑。食藥署在官網澄清，指出目前國際上常被聲稱為「聰明藥」的主要有3種藥品，分別為治療注意力不足（過動症）的Adderall和Methylphenidate，治療發作性嗜睡症的Modafinil。

含有安非他命的Adderall，在台灣尚未核准，且根據美國FDA仿單，，該藥品被特別警示，具有包括潛在的藥物濫用、成癮性、甚至有可能導致猝死、嚴重心血管不良反應等副作用。

食藥署指出，另外兩種台灣核准的藥物：Methylphenidate（如利他能、專思達、利長能等）和Modafinil（普衛醒），皆屬於中樞神經興奮劑、作用在人體的中樞神經，常見的副作用為頭痛、失眠、焦慮、噁心暈眩、體重減輕等，「必須要有專科醫師的處方才能使用」。

食藥署強調，上述被聲稱為「聰明藥」的藥物，因為具有依賴性、濫用性及社會危害性，無論是在我國還是美國，都屬於管制藥品，民眾絕不要聽信不實的謠言，更不要以身試法、偷過非法管道取得藥物，否則將涉及觸犯「毒品危害防制條例」。

(中時 )