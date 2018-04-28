吸毒人口年輕化 新北掃毒銷毀價值逾3億元毒品

2018年04月28日 11:41 中時 葉書宏

新北市警察局銷毀總重量約168公斤毒品。（葉書宏翻攝）

新北市警察局銷毀總重量約168公斤毒品。（葉書宏翻攝）

新北市警察局銷毀總重量約168公斤毒品。（葉書宏翻攝）

新北市警察局銷毀總重量約168公斤毒品。（葉書宏翻攝）

為防制毒品危害，維護國民身心健康，新北市政府警察局於新北市政府環境保護局樹林垃圾焚化廠銷燬查扣之第三級、第四級毒品，總重量約168公斤展現打擊毒品犯罪之決心，警方初估毒品總值逾3億元，可供超過60萬人吸食。

銷燬毒品為經行政處分確定之第三級、第四級毒品，包含愷他命、3,4亞甲基雙氧甲基卡西酮、硝甲西泮、甲基麻黃鹼等各類第三級、第四級毒品共13種，總計2453件，重量約168公斤，若未及時查獲而流入市面，將嚴重影響民眾健康及社會治安。

依據市警局統計，2017各單位共查獲施用第三級、第四級毒品人數3187人，其中18至24歲人數，計有1298人，占總查獲人數40.73％，顯見接觸第三級、第四級毒品之年齡層有年輕化趨勢，近年來毒販為吸引不知情或具好奇心之青少年施用，且躲避警方查緝，針對包裝及型態不斷翻新，本次銷燬之毒品不乏有咖啡包、梅片等新型態毒品。

「打擊毒品犯罪」為當前重點治安工作，新北市政府警察局局長胡木源表示「全民投入反毒、拒毒」，學校、家長、學生發現有同學白天精神不濟，常與校外不良人士交往者，應向警察反映以取締幕後供毒藥頭。反毒工作是一場長期戰爭，需借助民間力量才能肅清毒害。

新北警除持續積極從藥腳向上溯源外，各警察分局執行「安局緝毒計畫」建立友善通報網，透過各項集會活動宣導毒品防制作為，與村、里、鄰長、保全（業）人員及社區（公寓大廈）管理人員聯繫並建立合作關係，藉由警民雙方建立互信合作，共同阻絕毒品入侵社區，民眾若有發現疑似涉毒之不法情事，請即向警察機關檢舉，共同打造無毒家園。

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(中時 )