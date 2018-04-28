翻爆旺寵物》療癒毛小孩特輯 挑戰超可愛萌寵無極限

2018年04月28日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎現代許仙！膽大母女 愛蛇成痴

大多數的人看到蛇都會退避三舍，更遑論養蛇，蕭忻瑜和5歲女兒一起飼養的寵物是一尾名叫「粉粿」的白化星點王蛇，2次走失都令她鼻頭湧上一股酸，難過到吃不下飯，擔心被人看到嚇得把粉粿打死， 還好最後都有找回來。

◎動保員惜惜 移動地毯變回貴賓

紅貴賓狗「阿賓」過去遭到棄養而長期流浪，歷經風吹、日曬、雨淋，被民眾發現時身上的毛沉重糾結，宛如髒汙的「移動地毯」，也有皮膚病及傷口感染，所幸在新北市五股動物之家動保員的悉心照護下恢復健康，更邂逅了新的主人王先生，讓「阿賓」住在溫暖的家，時不時跟著主人外出散步，找到幸福。

◎牠坐鎮婚紗店 融化貓奴新人

貓咪米多莉因外國主人返國遭棄養，一度見到人就是齜牙裂嘴、哈氣低鳴，完全不親人，連志工都得戴防咬手套換水、放飯、清貓砂，所幸在桃園愛日婚紗店找到容身處，神奇的是她完全不會抓婚紗或窗簾，成為愛日專寵店貓。

◎愛心收容浪浪 結下善狗緣親家

一向喜愛動物的南投縣農會理事長胡嘉宸，因看到被棄養的可愛毛小孩，生心憐憫之心，將牠帶回家眷養，讓他與狗結下不解之緣，使得流浪犬變成他的重要寵物；近年來，更是隨處可見，胡理事長就算再忙，也會帶著他的狼犬外出運動跑步，與狗親密得有如形影不離。

◎百年餅舖養狗逾40年 代代相傳

台南市北區百年餅舖「舊來發」迄已傳承5代，養寵物也世代相傳，店內從40年前養狗顧店，一代傳一代，狗狗過世再養1隻，至今已養過4隻狗，現由柴犬「阿鐵」擔綱看店已13年，餅舖第5代孫女何玟慧表示，家人從小就是與狗一起長大，未來還會繼續養下去。

◎抱緊處理！蜜袋鼯萌樣吸睛

養過鴨、魚、貓、狗等各類寵物，資歷逾20年的JOJO，最後情定蜜袋鼯，因為可愛會撒嬌，體積小又方便攜帶，她走到那裡都會帶著心愛的MOMO，一天都不能分離。

(中時電子報)