為挺家庭照顧者　陳時中替公益MV獻出第一次

衛福部長陳時中替家總公益MV獻聲。（翻攝網路）

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衛福部長陳時中（右4）和多名藝人、運動員一起替家總公益MV獻聲。（倪浩倫攝）

我國現有上百萬名失能長者，當中超過５成住在家裡、多由家人負責照顧，統計指出，超過2成的家庭照顧者患有憂鬱症，顯示這些照顧者承受的壓力，非一般人所能想像。為替照顧者打氣，衛福部長陳時中首次「獻聲」公益單曲，呼籲民眾善用1966長照專線、多利用長照2.0資源，進而減輕照顧負擔。

為了關懷家庭照顧者，藝人陳建寧去年替家總寫下「愛不孤單」的公益單曲，有別於去年的抒情版本，今年改以節奏較快的版本呈現，除了邀蕭煌奇、彭佳慧、范逸臣等歌手演唱，還找來超馬好手林義傑、桌球好手江宏傑插刀演出，特別的是，MV中更看到衛福部長陳時中的身影。

陳時中昨出席家總記者會時表示，每個人都會老，都會漸漸進入被照顧的年紀，除了要期許自己「不要老太快」，更要「老的健康」，甚至健康到還有能力去照顧別人最好；他進一步強調，當自己成為照顧者時，一定要量力而為，因為唯有先照顧好自己，才有餘力照顧別人。

記者會現場，彭佳慧、黃子佼紛紛邀陳時中「Live」演出，但都被他笑著拒絕，他會後幽默的說，拒絕演出的原因是「不想破壞這美好的氣氛」；他也不忘提醒照顧者，應善用政府的長照2.0資源，有任何問題，都可撥打1966長照服務專線，透過申請包括交通接送、輔具及無障礙設施改善、喘息服務等各項照顧與服務，來減輕自身負擔。

(中時 )

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