輔導電農成果　板橋假日市集今明展售

2018年04月28日 12:20 中時 洪安怡

農委會今、明2天在新北市板橋車站一樓大廳舉辦「電農假日市集」活動，現場擺設進入電子商務平台銷售的農產品，並舉辦限時限量超值優及食農教育有獎徵答活動，並結合多家行動支付電子錢包（包括街口支付、Taiwan Pay、悠遊卡等），邀請民眾到現場選購、體驗。

網路購物是現代人愈來愈喜愛的消費方式，為協助農民進入電子商務銷售渠道，農委會自去年起辦理「電農培訓及輔導專案管理」計畫，迄今共有219位人完成培訓課程，並促成近百位農民與20餘家農業電商業者合作銷售。

農委會國際處國際行銷科科長袁華興指出，農民在學習進入電子商務時常常會遇到許多不適應，例如一般農民將農產送至統批發市場販售，至少一批都是5公斤起跳，但電商平台農產上架則多半是3、5百公克，而且包裝的外貌不能跟圖片落差太大，讓農民抱怨成本增加，此時就要不斷溝通來教導農民新觀念。

為了展示農民進入電商的成果，農委會舉辦「電農假日市集」，希望透過線下體驗方式，強化消費者對於線上購物的信心及慾望，也藉此號召更多有意進入電子商務銷售管道的農業生產者加入培訓計畫，5月15日起更將展開為期1個月的「台灣新農食運動」網路購物活動，串連更多電商平台及電農，提供優惠的國產農產品。

(中時 )