教部拔管 柯志恩批：吳茂昆賣力演出劊子手

2018年04月28日 12:18 旺報 簡立欣

教育部推翻管中閔的當選資格，立委柯志恩表示「痛心憤怒！拔管拔掉台灣高教未來」，質疑教育部27日說明的主文僅用2張A4紙，就等同判定管中閔「當選無效」，行政單位可以做出具司法性質的判決嗎？法院審判都有法官名字，但教育部的說明及2個附件自始至終沒有任何部會或其代表的姓名，是典型的私設刑堂與黑箱判決。

柯志恩表示，教育部一再指稱「管中閔於台大與台哥大尚未有產學合作契約之際，即已兼任獨董，違法事證明確」。然而，有關獨董爭議的指控，台大人事單位皆已在校務會議中充分說明，並於校務會議中以懸殊比數表決「不必處理」。校長兼職必須報請教育部核准，但教授兼職是由學校核定，管中閔兼任獨董確實獲校方同意，且台大並未規定同意教授擔任獨董時間必須於產學合作契約之後，管中閔擔任獨董在台大絕非個案，「如果其兼職違法，則幾乎八、九成台大教授兼職情形皆與管相同，是否也都違法？」

柯志恩表示，台大校長遴選權責在台大遴選委員會，「教育部不得說三道四」，是教育部次長林騰蛟之前揭櫫的立場。如今教育部駁回台遴選委員會的決議，打臉自己、把教育部變成遴選會的「太上機關」，摧毀受憲法保障的大學自治與自主。

她批評，更可議的是，卡管風波歷經108天，最後拔管理由竟回到當初爭議原點，之前所謂的赴陸兼職、卸任政務官違反赴陸管制突然煙消雲散，那前教育部長潘文忠又何必請辭？卡管後半場，原本的赴陸指控都是一場誤會，因為兩位部長葉俊榮和吳茂昆登陸的情形更嚴重。教育部給台大的8道金牌，只有1次有關「獨董爭議」，可見教育部為了「卡管」處處碰壁，最後只能在利益迴與行政流程藉題發揮。

另外，教育部說明主文2頁，第一段開宗明義不是依法行政、也不是依據哪一條法律可以審核大學校長遴選結果，而是強調「大學校長遴選要接受較高道德的檢視」。柯志恩質疑，難道賴院長繼功德說之後，又開始想以「道德」治國？然而如何證明吳部長的道德水準高於管中閔？跨部會小組又依據什麼標準來檢驗一人的品德？且若依同樣標準，陽明大學校長是否也應重啟遴選？

柯志恩反諷，短短9天，新部長就把潘前部長延宕百日、懸而未決的卡管案給「解決」了，不知是吳部長真的就是「狂」，還是潘前部長太笨？她表示，惡質的鬥爭只會招致不屑與罵名，相信歷史會載明，潘不敢當的劊子手，吳欣然接受、也賣力演出！

(旺報 )