民進黨三巨頭合體 最開心的是…她

2018年04月28日 13:25 中時 曾薏蘋

民進黨三巨頭合體。(曾薏蘋攝)

民進黨三巨頭合體。(曾薏蘋攝)

海洋委員會今天掛牌運作，蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊「三巨頭」同台，左右護法都來了，小英一整場笑得開心。

一早，「三巨頭」輩分最小的賴清德最新抵達現場，隨後陳菊才到，兩人在現場，都是明星級人物，出席貴賓都相爭握手寒暄，隨後蔡總統抵達後，兩人一起迎接，總統與陳菊坐在一起，賴揆則坐在走道另一邊。

陳菊在高雄，德高望重，新任海洋會主委黃煌煇致詞時，除了感謝總統跟賴院長成立海洋委員會是對的；更強調，「把台灣的海洋委員會第一個部會，看在陳菊市長面子上，對吧」。引來台下一陣笑聲、鼓掌，陳菊在座位上頻點頭回應，總統也不斷笑著轉頭看著隔壁的菊姐，深表認同。

高雄市代理市長許立明致詞時更是幽默，他說，這是他這輩子壓力最大的時候，在總統跟院長前面講話，壓力已經夠大，還要在陳菊市長面前，自稱是高雄市長，代表高雄市來歡迎大家，這實在是一件讓人覺得有點慌謬且不好意思的方，所以他今天一定要用最簡短的時間完成致詞。

活動結束後，三人準備離開，賴揆與陳菊準備送總統上車，民進黨在地立委管碧玲、許智傑等也都上前；許智傑先是謝謝總統，把海委會設在高雄；總統則說，這是第一個設在高雄的部會；菊姐馬上接話說，這要謝謝賴清德院長。

由於前一天，民進黨立委黨團在陳菊坐鎮下，溝通軍改版本，最後黨團決議通過，支持行政院版本，過程驚險萬分；對軍改持不同意見的許智傑，也專程跟總統提到，昨天軍改，還好有菊姐坐鎮，最後大家也是順利達成共識；總統打趣問許，「那你有沒有聽話啊？」許笑得很尷尬；賴揆則在一旁「微微的笑」，然後一直說，要謝謝黨團。

黃煌煇也在歡送行列，總統直誇，黃好很會講話；賴揆則說，黃這次說得還好，平常更幽默。

總統離去後，賴揆要上車時，媒體突然高喊，「拔管是不是總統的意思？」但賴不語離去。

(中時 )